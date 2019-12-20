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'Hudut Kartalları', eksi 10 derecede vatan savunmasında

Şırnak'ta, sıcaklığın eksi 10 dereceye düştüğü, karla kaplı Irak sınırındaki yüksek rakımlı üs bölgelerinde vatan savunması yapan 'Hudut Kartalları', terörle mücadeleyi aralıksız sürdürüyor. Komandolar, son teknolojiyle donatılan üs bölgelerinde, Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerini gelişmiş sistemlerle anında imha edip, yasa dışı faaliyetlere geçit vermiyor.

'Hudut Kartalları', eksi 10 derecede vatan savunmasında

Şırnak'ta, sıcaklığın eksi 10 dereceye düştüğü, karla kaplı Irak sınırındaki yüksek rakımlı üs bölgelerinde vatan savunması yapan 'Hudut Kartalları', terörle mücadeleyi aralıksız sürdürüyor. Komandolar, son teknolojiyle donatılan üs bölgelerinde, Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerini gelişmiş sistemlerle anında imha edip, yasa dışı faaliyetlere geçit vermiyor.

20 Aralık 2019 Cuma 13:27
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'Hudut Kartalları', eksi 10 derecede vatan savunmasında

Terörle mücadelede etkin ve caydırıcı görev yürüten 'Hudut Kartalları', kış şartlarında da terörle mücadele ederken, Irak'tan yurda yasa dışı geçiş ve kaçakçılık faaliyetlerini engelliyor. Demirören Haber Ajansı (DHA) ekibi, 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığı bünyesindeki geliştirilmiş modüler sistemle kurulan Sumaktepe Üs Bölgesi ile Irak topraklarındaki 1986 metre rakımda yeni açılan Şişetepe Üs Bölgesi'nde görevli askerlerin zorlu kış mesaisini görüntüledi. Yerli üretim silah ve teçhizat kullanan askerler, karla kaplı dağlarda, teröristlere ağır kış şartlarında darbe vuruyor. 'Hudut Kartalları', yüksek rakımlı dağlarda bugüne kadar teröristlerin kullandığı çok sayıda sığınak ve mağarayı tespit edip, içindeki silah, mühimmat ve yaşam malzemelerini imha etti.

YASA DIŞI FAALİYETLER ENGELLENİYOR

Sinat ve Haftanin bölgelerinde, yüksek rakımlı alanlarda bulunan üs bölgelerindeki 'Hudut Kartalları', yerli imkanlarla üretilen araç, silah ve teçhizatla Irak'ın kuzeyinden yapılması muhtemel saldırılara gelişmiş sistemlerle anında karşılık veriyor. Mevzilerde nöbet tutan 'Hudut Kartalları', karla kaplı dağların eteklerini kameralarla gözetleyip, muhtemel geçiş yollarını belirliyor. Koordinatları belirlenen muhtemel geçiş yolları, teröristlerin korkulu rüyası olan Cobra üstü FNMAC makineli tüfek, uçaksavar ve toplar ile ateş altına alınıp, imha ediliyor. 

7 GÜN 24 SAAT GÖREV BİLİNCİ

Türkiye- Irak sınır hattında, 1850 rakımda, geliştirilmiş modüler sistemle inşa edilen Sumaktepe Üs Bölgesi Komutanı Teğmen Tayfun Güngör, sınır hattında her türlü yasa dışı faaliyetlere engel olduklarını belirterek, "Şu anda 48'inci Hudut Tugay Komutanlığı'na bağlı 5'inci Hudut Taburu'nun 2'nci Hudut Bölüğü'nün konuşlu olduğu Sumaktepe Üs Bölgesi'nde bulunmaktayız. Sumaktepe Üs Bölgesi, Türkiye- Irak hattının sıfır noktasıdır. Hudut hattı boyunca 7 gün 24 saat görev bilinciyle başta bölücü terör mensuplarının eylemleri olmak üzere her türlü yasa dışı faaliyete engel olmaktayız" dedi.

Irak topraklarında ve Türkiye'ye 3 kilometre uzaklıktaki 1986 metre rakımda yeni kurulan Şişetepe Üs Bölgesi Komutanı Yüzbaşı Berat Sungur ise "Şu anda Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırlarına 3 kilometre mesafede, Kuzey Irak'ın içinde bir üs bölgesinde bulunuyoruz. Buradaki bulunuş maksadımız, bölücü terör örgütü mensupları tarafından sınırlarımıza herhangi bir saldırı henüz oluşmadan önce teröristleri bulup, imha etmek esasına dayanmaktadır. Buradaki tüm arkadaşlarımla beraber zaman mefhumu gözetmeksizin 7 gün 24 saat esasına göre bulunduğumuz bölgede görev yapmaktayız ve bundan da çok büyük mutluluk duyuyoruz" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Hudut KartallarıEksi 10 DereceVatan SavunmasıŞırnak
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