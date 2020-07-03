SAKARYA - Hendek ilçesi Yukarı Çalıca mevkiinde bulunan havai fişek fabrikasında, saat 11.30 sıralarında büyük bir gürültüyle patlama meydana geldi. Sakarya'nın yanı sıra komşu il Düzce'den de duyulan patlamayla birlikte gökyüzüne dumanlar yükseldi. Havai fişekler, gökyüzünde ardı ardına patlamaya başladı. Patlamanın şiddetiyle fabrikanın yakınında bulunan bazı binaların camları kırıldı. Çevrede bulunan evlerde yaşayanlar büyük korku yaşadı.



Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ve ambulans sevk edildi. Bölgede önlem alan güvenlik güçleri, çevredekileri uzaklaştırdı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sırasında da fabrikada havai fişekler patlamaya devam etti. Patlamanın etkisiyle fabrika binalarının kapılarının ve çatılarının uçtuğu görüldü. Sağlık ekipleri, patlamada yaralanan kişiler çevre hastanelere kaldırdı.



İtfaiyenin yangına müdahalesi sürerken, bölgeye Düzce ve Kocaeli'den de takviye ekiplerin sevk edildiği bildirildi.



3 BAKAN KENTE GELİYOR



Bu arada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un patlamanın ardından bölgeye hareket ettiği bildirildi.

YARALI SAYISI 56’YA YÜKSELDİ



Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım sosyal medya hesabından, “Hendek ilçemizde bir fabrikada meydana gelen patlama ile ilgili bütün ekiplerimizin arama, kurtarma ve olaya müdahale çalışmaları yoğun şekilde devam etmektedir. Şu ana kadar intikal eden herhangi bir can kaybı yoktur. 56 yaralımız hastanelere sevk edilmiştir." diye açıklamada bulundu.

PATLAMANIN MEYDANA GELDİĞİ FABRİKANIN UYDU FOTOĞRAFI

Sakarya Hendek'te, havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi. Patlamanın ardından fabrikanın bulunduğu bölgeden gökyüzüne dumanlar yükseldi. Patlamanın meydana geldiği fabrika uydudan fotoğraflandı.





110 TON CİVARINDA PATLAYICI



Patlamanın saat 11.00'de meydana geldiğini söyleyen Vali Oktay Kaldırım, ''Saat 11.10 sularında şiddetli bir patlama oldu. Tabii burası bir havai fişek fabrikası ve deposu büyük olan fabrika. Deposunda da 110 ton civarında patlayıcı, havai fişek olduğunu değerlendiriyoruz. Şu anda patlamalar devam ediyor. Sağlık, UMKE, AFAD, jandarma, arama kurtarma ve itfaiye ekiplerimiz olay yerinde. Patlamalar devam ettiği için şu anda arkadaşlar müdahale edemiyor. Kurumda 190 çalışan var" dedi.



Vali Kaldırım sabotaj gibi bir bulguya rastlamadıklarını belirterek, açıklamalarına şöyle devam etti:



"Fabrika sahibinden teyit aldığımız bilgi, patlama sırasında içeride 100'ün üzerinde insan olduğunu değerlendiriyoruz. Çok şükür şu ana kadar bize intikal eden, içeriden çıkanlarda da bir can kaybı yok. İnşallah da olmaz. Biz tüm ekiplerimizle sahadayız. Olay yerindeyiz. Patlamalar durduğu anda da zaten müdahaleyi yapacağız. İnşallah dediğim gibi bir can kaybı olmaz. Buranın denetimleri de en son 3'üncü ayda yapılmış, sürekli denetleniyor. Ama böyle bir patlama meydana geldi. Herhangi bir nedenle patlamanın nasıl meydana geldiği konusunda araştırmalar devam ediyor. Herhangi bir sabotaj gibi bir bulguya daha rastlamadık. Şu anda arkadaşların çalışması devam ediyor. Süreçle ilgili, gelişmelerle ilgili biz de buradayız. Bütün ekiplerimiz burada. Kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz. Kendiliğinden çıkanlar olduğunu söyledi arkadaşlarımız."



Jandarma ekipleri yeni patlama ihtimaline karşı bölgede bulunan vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı. Patlamanın ilk stok deposunda çıktığı öğrenilirken, patlamanın nedeni belirlenemedi.



BAKAN PAKDEMİRLİ: YANGINA MÜDAHALE İÇİN 1 UÇAK, 2 HELİKOPTER GÖNDERDİK

Tarım ve Orman Bakan Bekir Pakdemirli, Sakarya'da havai fişek fabrikasında meydana gelen patlama sonrası çıkan yangına müdahale için 1 uçak, 2 helikopter ve 15 arazözü bölgeye gönderdiklerini bildirdi. Bakan Pakdemirli, yaptığı açıklamada, "Orman Genel Müdürlüğü'müze bağlı 1 uçak, 2 helikopter ve 15 arazöz araç takviyesinde bulunarak, bölgeye gönderdik. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.



AFAD'DAN AÇIKLAMA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Sakarya'nın Hendek ilçesinde havai fişek fabrikasında meydana gelen patlama sonrası çıkan yangına müdahale çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

AFAD'tan yapılan yazılı açıklamada, "Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan bir havai fişek fabrikasında meydana gelen patlama sonrası AFAD, 112, İtfaiye ve Jandarma ekipleri bölgeye ivedilikle sevk edilmiş olup, yangına müdahale çalışmaları devam etmektedir" denildi.

'RADYASYON KAYNAĞI BULUNMAMAKTA'



AFAD, Sakarya Hendek'te havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamaya ilişkin açıklama yaptı. AFAD'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Sakarya Hendek'te bulunan havai fişek fabrikasında 11.15 sılarında meydana gelen kaza endüstriyel bir kaza olup, yetkililerden alınan bilgiye göre söz konusu fabrikada herhangi bir radyasyon kaynağı bulunmamaktadır. Ekiplerimiz tarafından ölçümler sürekli yapılmakta ve konu takip edilmektedir" denildi.

AK PARTİLİ ÇELİK: HAVAİ FİŞEK FABRİKASINDA CANLARIMIZ VAR

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Sakarya'nın Hendek ilçesinde havai fişek fabrikasında meydana gelen patlama sonrası çıkan yangına ilişkin, "Havai fişek fabrikasında canlarımız var. Allah hepsini korusun" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından, Sakarya'nın Hendek ilçesinde havai fişek fabrikasında meydana gelen patlama sonrası çıkan yangına ilişkin açıklamada bulundu. Çelik, "Dualarımız canlarımızla. Sakarya Hendek’te patlama olan havai fişek fabrikasında canlarımız var. Allah hepsini korusun. Tüm dualar ve gayretler onlar için." ifadesini kullandı.



BAKAN KOCA: 2 CAN KAYBI, 73 YARALIMIZ VAR



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sakarya’nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada, 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, 73 kişinin de yaralandığını açıkladı. Bakan Koca, Twitter’dan yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:



“Sakarya Hendek’te, şehrin uzağındaki havai fişek fabrikasında bir patlama oldu. Sn. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla süreci yakından takip etmek için birazdan olay yerinde olacağız. 85 ambulans, 2 helikopter ambulans, 11 UMKE ekibimiz olay yerinde. 2 can kaybımız, 73 yaralımız var.”



BAKANLAR HENDEK'TE



Bu arada, patlamanın ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk Hendek'e geldi. Bakanlar, olay yerinde inceleme yapıp, yetkililerden bilgi alıyor.







SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR



Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında patlamalar devam ederken, itfaiye ekiplerinin yangını söndürme ve soğutma çalışmaları sürüyor. Bölgeye sevk edilen yangın söndürme ekipleri de çalışmalara katıldı.



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Sakarya'daki havai fişek patlamasında, 2 ölü biri ağır 74 yaralımız var. 2 helikopter ve bir yangın uçağı olaya müdahale ediyor.





İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN: DEVLETİN TÜM KURUMLARI EŞGÜDÜM İÇERİSİNDE ÇALIŞIYOR

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Sakarya'da havai fişek fabrikasında meydana gelen patlama sonrası, devletin tüm kurumlarının eşgüdüm içerisinde büyük bir özveriyle çalıştığını bildirdi.

İletişim Başkanı Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sakarya Hendek'te meydana gelen patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Cumhurbaşkanımız, yaşanan elim hadiseyle yakından ilgilenmekte ve devletimizin tüm kurumları eşgüdüm içerisinde büyük bir özveriyle çalışmaktadır" ifadesini kullandı.