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'Güvenli bölge olursa Fırat'ın doğusuna yüz binlerce kişi döner'

Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Muhammed Vecih Cuma, Suriye'nin kuzeyine kurulması planlanan güvenli bölgenin, yurtlarını zorunlu terk edenler için umut olduğunu söyledi. Cuma, bölgenin güvenli hale getirilmesiyle yüz binlerce kişinin, Fırat'ın doğusuna yeniden döneceğini belirtti.

'Güvenli bölge olursa Fırat'ın doğusuna yüz binlerce kişi döner'

Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Muhammed Vecih Cuma, Suriye'nin kuzeyine kurulması planlanan güvenli bölgenin, yurtlarını zorunlu terk edenler için umut olduğunu söyledi. Cuma, bölgenin güvenli hale getirilmesiyle yüz binlerce kişinin, Fırat'ın doğusuna yeniden döneceğini belirtti.

16 Ağustos 2019 Cuma 12:01
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'Güvenli bölge olursa Fırat'ın doğusuna yüz binlerce kişi döner'

ŞANLIURFA - Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Muhammed Vecih Cuma, Suriye'nin kuzeyinin terör örgütlerinden arındırılmasına yönelik tesis edilmesi planlanan güvenli bölge uygulamasının, Suriyeliler için umut olduğunu söyledi. Gelişmeleri yakından takip ettiklerini ve Türkiye sınırına derinliğinin 32 kilometre olmasının, bölgenin güvenliği açısından önemli olduğunu kaydeden Cuma, "ABD'nin geçmişten bu yana yaptıkları bu süreçte bizi tedirgin ediyor. Türkiye'nin varlığı ise en büyük umudumuz. Bu süreçte Türkiye ve biz Suriyeliler, bölgenin güvenli hale gelmesi için 32 kilometrelik derinliği önemsiyoruz" dedi.

'VATANLARINA DÖNÜŞ İZİN HAZIRLANIYORLAR'

Bölgenin huzurlu hale gelmesini istediklerini vurgulayan Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Cuma, barışın tesis edilmesinin, tüm Suriyelilerin umudu olduğuna dikkat çekerek, şöyle konuştu:

"Tek isteğimiz, bölgede gerçek ve hakiki anlamsa güvenlik sağlansın; barış ve huzur olsun. Bunun için tek şart, bu teröristlerin ve ellerindeki silahların bölgeden yok edilmeleridir. Bunların bir bölgeden başka bölgeye taşınması ile sorunlardan kurtulamazsınız. Sürekli tehlike ve tehdit oluşturabilirler. Teröristlerin bölgede yaptıkları tamamen insanlık suçudur. Bizler zorunlu olarak göç etmiş olan Suriyeliler olarak memleketimize dönemiyoruz. Gönül rahatlığıyla evimize dönebilmemiz için bunların yok edilmeleri gerekiyor. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları ile Azez ile Afrin arasındaki bölgenin huzurlu hale gelmesi ile binlerce Suriyeli geri döndü. Şimdi burası yani Fırat'ın doğusu teröristlerden temizlenirse geri dönüşler çok daha hızlı oluyor. Fırat'ın doğusuna yüz binlerce insan geri dönecektir. Türkiye'de yaşayan Suriyeliler ile temas halindeyiz ve bu insanlar vatanlarına dönüş izin hazırlanıyorlar."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Muhammed Vecih CumaGüvenli Bölge
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