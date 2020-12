Girişimci İşadamı Umut Önder Altıntaş: Şimdi Fedakârlık Zamanı

İSTANBUL- Ölümcül koronavirüs salgını tüm dünyada yayılmaya devam ederken, pandemi küresel çapta bir ekonomik krize yol açtı. İş dünyasının büyük bir krizle mücadele ettiği bu dönemde “İş yerleri tekrar açılacak mı?”, “Yeniden istihdam sağlanacak mı?” soruları gündeme oturdu.

EKONOMİYİ AYAKTA TUTMAK ZORUNDAYIZ

Altıntaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı, TÜGİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve TÜSİAD Üyesi Umut Önder Altıntaş’a göre krizden çıkışın anahtarı; fedakârlık: “Tüm dünyada şu anda en önemli husus, insan sağlığı. Herkesin isteği bu dönemi en az kayıpla bertaraf edebilmek. Tabii bu da istisnasız her yurttaşın ve her kurumun tedbirlere uymasını gerektiriyor. İnsan sağlığını ön plana alırken, aynı zamanda ekonomik çarkların dönmesi ve ülkedeki her türlü üretimin de aksamadan devam etmesi gerekiyor. Şu anda hammadde temininden işgücüne kadar her kesimin olumsuz etkilendiği bir süreç yaşıyoruz. Ekonomiyi ayakta tutmak zorundayız. Ancak bu yükü yalnızca devlete yükleyemeyiz. İşverenden çalışana herkesin fedakârlıkta bulunması şart. Pandemi krizini el ele vererek aşacağız.”

PANDEMİ SONRASI BU SEKTÖRLER ÖNE ÇIKACAK

Girişimci işadamı Umut Önder Altıntaş, pandemi sonrasına dair öngörülerini de paylaştı: “Pandemi sonrasında çalışma ritüelleri değişecek. Özellikle otomasyon, bilişim, yazılım ve lojistik sektörlerinin daha da önem kazanacağını düşünüyorum. Tabii bu da önemli bir enerji ve doğal kaynak üretimini gerektirecektir. Biz de Altıntaş Holding olarak gelecek döneme hazırlıklı olmak adına yazılım ve bilişim sektörüne yönelik birtakım girişimlerde bulunduk.”

ELİF HAYVALI