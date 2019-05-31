Gezi, En Haklı Eylemdir

BURSA- Daha fazla demokrasi, daha fazla ifade özgürlüğü talebiyle milyonların meydanlarda buluştuğunu kaydeden Sarıbal, eylemlere bütün Türkiye’yi temsil eden insanların katıldığını ve görkemli bir dostluk gösterisi sunduklarını belirtti. “Hak, hukuk, adalet için milyonlar eyleme başladı. Bu toprakların en önemli en etkili eylemini yaptılar. Şiddetten, nefretten, kötülükten uzak gençler, yaşlılar, çocuklar, emekçiler, hepsi aynı amaç için, daha güzel günler için omuz omuza verdiler” diyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Sarıbal, “Gezi eylemleri dünyanın en barışçıl ve haklı eylemiydi. Ancak AKP iktidarı demokratik yollarla verilen bu mesajı almadı” dedi.

İktidarın Kimyası Bozuldu

“Gezi eylemleriyle iktidarın kimyası bozuldu. İktidar ilk kez yenildi. Halka dönük siyaset yapamaz hale geldi ve baskı ortamını yerleştirerek, demokrasiden uzaklaştı. Demokrasiyi askıya aldı” diyen Sarıbal, eylemlere karşı orantısız güç kullanımı ile Mehmet Ayvalıtaş, Abdullah Cömert, İrfan Tuna, Selim Önder, Ethem Sarısülük, Zeynep Eryaşar, Medeni Yıldırım, Ali İsmail Korkmaz, Ahmet Atakan, Serdar Kadakal ve Berkin Elvan ile görevli polis memuru Mustafa Sarı’nın yaşamını yitirdiğini hatırlattı.

Yine polisin orantısız güç kullanımı sonucu yüzlerce vatandaşın yaralandığını ve atılan gaz fişekleriyle gözlerini, uzuvlarını kaybettiğini anımsatan Sarıbal, şunları söyledi:

“AKP ilk kez Gezi eylemleri sırasında baskıcı yönünü gösterdi ve o günden sonra baskı ortamını her geçen gün arttırdı. Gezi’den sonra tek adam rejimi ilmek ilmek dokundu. Hukuk, adalet bitirildi. Demokrasi rafa kaldırıldı. Akademisyenler, gazeteciler, öğrenciler, gençler, yaşlılar, çocuklarla cezaevleri doldu taştı. İşkence sokaklara taştı. Dünyanın en barışçıl eylemi Gezi direnişi yıllar sonra yargılanmaya başlandı.”

Yarın İçin Direnenler

Baskı ve zulüm artarken direniş için de enerji biriktiğini kaydeden CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, şu mesajı verdi:

“Gezi'den bu güne yaşanan dayanışma büyüyecek ve zorbalar yenilecek. Gezi direnişinin 6. yılında, kaybettiğimiz güzel yürekli arkadaşlarımızı saygıyla anıyor, daha güzel bir ülke için sokaklara akan milyonlarca cesur insanı selamlıyorum.

Onların özlemini duyduğu huzurlu, özgür, demokratik sosyal devleti kurmak için mücadeleyi sürdürmeye kararlıyız. Büyük ozan Adnan Yücel’in dediği gibi:

…

saraylar saltanatlar çöker

kan susar birgün

zulüm biter.

menekşelerde açılır üstümüzde

leylaklar da güler.

bugünlerden geriye,

bir yarına gidenler kalır

bir de yarınlar için direnenler..”