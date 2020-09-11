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FORMULA 1TM BİLETLERİ 15 EYLÜL’DE SATIŞA ÇIKIYOR 

Tüm dünyada büyük heyecanla beklenen Formula 1TM DHL Turkish Grand Prix 2020’nin biletleri 15 Eylül Salı günü satışa çıkıyor. Intercity İstanbul Park’ın 9 yıl aradan sonra tekrar Türkiye’ye getirdiği Formula 1TM biletleri 14 farklı kategoride, geniş bir fiyat aralığında satışa sunulacak.

11 Eylül 2020 Cuma 10:24
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FORMULA 1TM BİLETLERİ 15 EYLÜL’DE SATIŞA ÇIKIYOR 

İSTANBUL- Intercity tarafından 9 yıllık aradan sonra büyük çabalarla tekrar Türkiye’ye getirilen, 13-14-15 Kasım’da Intercity İstanbul Park’ta gerçekleştirilecek olan dünyanın en büyük motor sporları organizasyonu Formula 1TM ‘in biletleri 15 Eylül’de satışa sunuluyor. 15 Eylül Salı günü saat 12.00’dan itibaren Biletix üzerinden ulaşılabilecek olan Formula 1TM biletleri, üç günlük kombine olarak ilk 24 saatte 90 TL ile 1.900 TL, sonrasında ise 120 TL ile 2.750 TL arasında değişen fiyatlarla spor severlerle buluşacak. 

Geçtiğimiz günlerde tüm Türkiye’ye büyük bir müjde vererek bilet fiyatlarının belirlenen alanlar için günlük 30 TL’den başlayacağını duyuran Intercity, yine Formula 1TM severleri çok mutlu edecek bir kampanyaya imza atıyor. Kampanya kapsamında biletlerin satışa sunulacağı 15 Eylül Salı günü 12:00’dan ertesi gün aynı saate kadar tüm kategori biletlerinde yüzde 50’ye varan indirimle erken dönem fiyatları geçerli olacak. 

Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak: “Dünyanın en ucuz Formula 1TM biletlerini biz satacağız”

Bilet fiyatlarını belirlerken öncelikli düşüncelerinin Formula 1TM organizasyonunu herkes için ulaşılabilir kılmak olduğunu belirten Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak, “Intercity İstanbul Park olarak Formula 1TM‘i ülkemize geri getirmek için maddi manevi çok çaba harcadık. Formula 1TM’i ülkemize geri getirme görevinin T.C. Cumhurbaşkanlığı Himayelerinde bize verilmesinin ardından, böylesine zorlu zamanlarda devletimize yük olmadan bu dev organizasyonu ülkemize kazandırdık. Bu gayreti sadece Formula 1TM’i ülkemize geri getirme noktasında da bırakmadık. Türkiye’nin çok özlediği bu organizasyon için halkımızı da mutlu etmek amacıyla büyük çaba sarf ettik. Formula 1TM yönetimiyle bilet fiyatlarına ilişkin yoğun görüşmeler yaptık. Bu çaba sayesinde dünyanın en heyecanlı pisti Intercity İstanbul Park’a özel, dünyanın en ucuz Formula 1TM biletlerini halkımızla buluşturacağız.” 

“Tüm dünyanın büyük heyecanla takip edeceği bu yarışın biletlerini, ülkemizde her bütçeye uygun aralıklarla satışa sunuyoruz. İlk müjdemizi geçtiğimiz günlerde, Intercity’nin kuruluşunun 30’uncu yılı onuruna sınırlı sayıdaki biletleri günlük 30 TL’ye gelecek şeklinde duyurmuştuk. Şimdiki sürprizimiz de Formula 1TM severleri yine çok mutlu edecek. Biletlerin satışa çıktığı andan itibaren 24 saat sürecek bir kampanya başlatıyoruz. Bu kapsamda ilk 24 saat boyunca tüm kategorilerdeki biletler yüzde 50’ye varan indirim oranıyla satılacak. Biletlere satışa çıktığı andan itibaren çok büyük bir ilgi olacağını öngörüyoruz.”

HABER: ELİF HAYVALI 

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Anahtar Kelimeler:
Haber: Elif Hayvalı15 Eylül SalıFORMULA 1TM
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