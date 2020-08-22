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Fatih'te iki grup arasında sahte belge kavgası

FATİH'te yabancı uyruklu kişilere sahte belge düzenledikleri iddia edilen iki grup arasında çıkan silahlı kavgada biri ağır iki kişi yaralandı.

22 Ağustos 2020 Cumartesi 09:46
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Fatih'te iki grup arasında sahte belge kavgası

Olay, saat 22.00 sıralarında Aksaray Çakırağa Camii Sokak'ta bir kafeteryanın önünde meydana geldi. Yabancı uyruklu kişilere sahte belge düzenledikleri iddia edilen iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede silahkavgaya dönüştü.  Kavga sırasında her iki gruptakiler de yanlarında bulunan silahlarla birbirlerine ateş açtı. Olayda biri ağır iki kişi yaralanırken, gruptakilerden iki kişi olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları ambulansla çevredeki hastanelere götürdü. Gözüne isabet eden kurşunla ağır yaralanan ve Samatya'daki İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesin'e kaldırılan Erdal Ç.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
FatihKavgaSahte BelgeSilah
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