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ERZURUM HAVALİMANI YENİLENEN YÜZÜYLE KIŞ SEZONUNA HAZIR

Kış turizminin önemli destinasyonlarından Erzurum, yenilenen havalimanı pistiyle sisli ve olumsuz hava şartlarında dahi uçakların güvenle inişlerini sağlayarak hava yoluyla ulaşım problemini ortadan kaldırdı. 

15 Ekim 2020 Perşembe 13:52
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ERZURUM HAVALİMANI YENİLENEN YÜZÜYLE KIŞ SEZONUNA HAZIR

ERZURUM-  Havalimanı, CAT3 sistemiyle yapılarak İstanbul Havaalanı teknolojisiyle aynı standartlara ulaşan pisti sayesinde Palandöken’de yeni kayak sezonunda ulaşım sıkıntısı yaşamadan yurt içi ve yurt dışından ziyaretçilerini ağırlayacak.

Türkiye’de hem kar kalitesi hem de havalimanından dağa kolay şekilde ulaşımı bakımından tercih edilen tatil noktalarından Palandöken, yenilenen havalimanı pistiyle bu sezon hava muhalefetine takılmadan hizmet veriyor. Bu durumun turizm adına olumlu katkı sağlayacağını vurgulayan Sway Hotels Yönetim Kurulu Üyesi Berke Dikmen: “Erzurum’da uçakların pistte yaşadığı sorunlar havalimanındaki yenilenmeyle birlikte artık son buldu. Bu durum otellerdeki taleplere de olumlu etki etti. İnsanların Palandöken gibi eşsiz bir kış tatili rotasını tercih etmesinin önündeki en önemli engel de ortadan kalkmış oldu. Erzurum uluslararası alanda da dikkatleri üzerine çekerek olumlu ivme yakaladı.” dedi.

ELİF HAYVALI

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
PalandökenKış TurizminSway HotelsBerke Dikmen:KayakSporKışUçuşElif Hayvalı
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