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Eren-5 operasyonunda 53 sığınak, 62 depo imha edildi

İçişleri Bakanlığı, Mardin'de düzenlenen Eren-5 operasyonunda tespit edilen 53 sığınak ve 62 deponun kullanılamaz hale getirildiğini, çok sayıda mühimmat ile örgütsel doküman ele geçirildiğini açıkladı.

27 Ocak 2021 Çarşamba 13:41
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Eren-5 operasyonunda 53 sığınak, 62 depo imha edildi

ANKARA - Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; PKK/KCK terör örgütünün kış üslenmesini bertaraf etmek amacıyla Mardin kırsalında gerçekleştirilen Eren-5 Şehit Jandarma Kıdemli Yüzbaşı Hasan Gök operasyonunda, terör örgütüne ait 53 adet sığınak ve 62 adet depo tespit edilerek, kullanılamaz hale getirildi. Depo ve sığınıklarda, 44 kilo mazot amonyum nitrat karışımı el yapımı patlayıcı (EYP), 2 adet kullanıma hazır EYP, 21 kilo kimyasal/plastik patlayıcı ve EYP yapımında kullanılan 600 metre kablo, 500 metre saniyeli fitil, 200 adet fünye, 5 adet akü, 18 adet ateşleme anahtarı, 529 adet pil, 103 litre mazot, 1 adet kalaşnikof piyade tüfeği, 2 adet uzaktan komutalı ateşleme düzeneği, 1 adet güneş paneli, muhtelif miktarda kenevir tohumu, çok sayıda mühimmat, örgütsel doküman, sağlık ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Operasyonlarının, halkın desteğiyle inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam ettiği kaydedildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Eren5 OperasyonuSığınakDepoIçişleri BakanlığıMardin
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