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Erdoğan ve Putin, Akkuyu NGS’nin üçüncü ünitesinin temel atma törenine katılacak

Mersin'de yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) üçüncü ünitesinin temel atma töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'in video konferansla katılımıyla gerçekleştirilecek.

10 Mart 2021 Çarşamba 14:35
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Erdoğan ve Putin, Akkuyu NGS’nin üçüncü ünitesinin temel atma törenine katılacak

MERSİN - Türkiye ve Rusya arasında Mayıs 2010'da imzalanan anlaşma kapsamında Mersin'in Gülnar ilçesine bağlı Büyükeceli bölgesinde yapımı devam eden santralin ilk ünitesinin temeli 3 Nisan 2018'de atıldı. Her biri 1200 megavatlık 4 reaktörden oluşacak ve toplam 4 bin 800 megavat kurulu güce sahip olacak santralin ilk ünitesinin Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılının kutlanacağı 2023'te devreye alınması hedefleniyor. Kalan 3 ünitenin de birer yıl arayla 2026 sonuna kadar faaliyete geçmesi planlanıyor.

Ana lisans ve izinlerin tamamlandığı projede, dördüncü ünitenin inşaat lisansı için başvuru ise geçen yılın mayıs ayında yapıldı. Son ünite olan dördüncü ünitenin inşaat lisansının bu yıl içinde alınması bekleniyor. İstihdam oranı proje aşamalarına göre değişen Akkuyu NGS'de, inşaatın en yoğun olduğu dönemde yaklaşık 15 bin, işletme döneminde ise 4 bin kişiye istihdam sağlanması planlanıyor. Sıfır emisyonla, çevreye zararlı sera gazı salımı yapılmadan, kesintisiz elektrik üretilebilecek santralin 60 yıl olarak planlanan işletme ömrünün 20 yıl daha uzatılma imkanı bulunuyor. Tam kapasite devreye girdiğinde yılda yaklaşık 35 milyar kilovatsaat elektrik üretecek santralin, Türkiye'nin elektrik talebinin yüzde 10'unu karşılaması öngörülüyor.

ERDOĞAN VE PUTİN DE KATILIYOR

Akkuyu Nükleer Santrali'nin üçüncü ünitesinin temel atma töreni bugün saat 15.00'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin'in, video konferansla katılımıyla yapılacak. Açılışa, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de katılacak.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MersinErdoğan Ve PutinAkkuyu NGSTemel Atma Töreni
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