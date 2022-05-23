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Erdoğan: İsveç'in bize karşı yaptırım uygulamasını hiçbir şekilde bir kenara koyamaz

23 Mayıs 2022 Pazartesi 14:04
Erdoğan: İsveç'in bize karşı yaptırım uygulamasını hiçbir şekilde bir kenara koyamaz

KOCAELİ - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, " NATO için bedel ödeyen özellikle bir ülke olarak milli güvenliğimize dair hususlarda ucu açık diplomatik ifadelerden ziyade somut adımlar görmek istiyoruz. Temel güvenlik hassasiyetlerinin gözetilmediği bir genişleme politikasının ne bize ne de NATO'ya hiçbir hayrının dokunmayacağına inanıyoruz." dedi. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli Gölcük Tersane Komutanlığı'nda düzenlenen Hızırreis Denizaltısı Havuza Çekme ve Selmanreis Denizaltısı İlk Kaynak Töreni'ne katıldı.

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bölgemizde meydana gelen kritik hadiselere rağmen özellikle güvenlik ve savunma konularında aynı tutumun ısrarla sürdürüldüğünü görüyoruz.  NATO'da ve üyesi olduğumuz diğer uluslararası kuruluşlarda oynadığımız hayati rol apaçık ortadayken kimi müttefiklerimiz de hala yaptırımların kaldırılmasını konuşuyor. Özellikle de İsveç'in şu anda bize karşı yaptırım uygulamasını hiçbir şekilde bir kenara koyamaz. Bunların makul bir izahı da yoktur. İttifak dayanışmasının  en üst düzeyde tutulması gereken bir dönemde ipe un serme politikasından vazgeçilmeli, terörle mücadelede destek ve yaptırımlar başta olmak üzere Türkiye'nin haklı beklentileri karşılanmalıdır. NATO için bedel ödeyen özellikle bir ülke olarak milli güvenliğimize dair hususlarda ucu açık diplomatik ifade ziyade somut adımlar görmek istiyoruz. Temel güvenlik hassasiyetlerinin gözetilmediği bir genişleme politikasının ne bize ne de NATO'ya hiçbir hayrının dokunmayacağına inanıyoruz" diye konuştu.

DHA

Son Güncelleme: 23.05.2022 14:12
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanİsveçNATOKarşı Yaptırım
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