Erdoğan'dan önemli Suriye ve Libya açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Libya'ya asker gönderilmesi) Davet edildiğimiz yere gideriz, edilmediğimiz yere gitmeyiz. Şu anda bir davet olduğuna göre icabet ederiz." dedi. Erdoğan ayrıca, ''Biz yeni bir sığınmacı dalgasına tahammülümüz olmadığını söyledik. Ortaya çıkan sonuçların bedelini herkes ödeyecektir dedik. Avrupa ülkelerinin de elinin taşın altına koyması gerekiyor'' ifadelerinde bulundu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da katıldığı programda konuşuyor. Suriye'de terörden arındırılan alanlara ilişkin son durum hakkında konuşan Erdoğan, ''Suriye içinde terörden arındırdığımız alanı 8 bin 200 kilometrekareye çıkardık'' dedi.

Erdoğan, Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin ''Biz davet edildiğimiz yere gideriz. Ama davet edilmediğimiz yere gitmeyiz. Şu anda da böyle bir davet olduğuna göre icabet ederiz. Çünkü kardeşlik bağlarımız çok farklı. Meclis açılır açılmaz inşallah yapacağımız ilk iş Libya’ya asker gönderme tezkeresini getireceğiz'' ifadelerini kullandı.