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Erdoğan: Aşı tedariğinde herhangi bir sıkıntı yaşayacağımızı kabul etmiyorum

30 Nisan 2021 Cuma 14:48
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Erdoğan: Aşı tedariğinde herhangi bir sıkıntı yaşayacağımızı kabul etmiyorum

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma namazını Üsküdar'da bulunan Hz. Ali Camii'nde cuma namazını kıldı. Erdoğan namazın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.  Erdoğan, kovid-19 aşılarıyla ilgili olarak, "Aşı tedariğinde herhangi bir sıkıntı yaşayacağımızı kabul etmiyorum. Şu anda zaten elimizde aşı var. Rusya'ya yaptığımız görüşmeleri yaptık Sputnik aşısı geliyor gelecek." dedi.

Erdoğan ayrıca, "Putin ile yapacağımız görüşmelerle Rusya'dan çok ciddi bir aşı gelecek. Almanya'dan aldığımız bir söz var, biontech de gelecek" dedi. Erdoğan yerli aşının ise Eylül-Ekim gibi üretime geçeceğini belirtti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TürkiyeKoronavirüsAşı Tedariği
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