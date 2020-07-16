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EGM, şehit polislerin isimlerini açıkladı

Emniyet Genel Müdürlüğü, Van'da keşif uçağının düşmesi sonucu şehit olan 7 polisin ismini açıklayarak, yakınlarına başsağlığı diledi.

16 Temmuz 2020 Perşembe 11:37
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EGM, şehit polislerin isimlerini açıkladı

ANKARA - Emniyet Genel Müdürlüğü'nün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "15.07.2020 tarihinde Havacılık Daire Başkanlığımız envanterine kayıtlı İnsanlı Keşif Uçağımızın Van'da Artos Dağı'na çarparak kırıma uğraması sonucu şehit olan 7 kahraman görev arkadaşımıza Allah'tan rahmet yakınlarına, teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı ve sabırlar dileriz" denildi.

Paylaşımda ayrıca kazada hayatını kaybeden şehit pilot komiser Gökhun Mete Altunbaş, şehit pilot komiser yardımcısı Samet Üstüner, şehit komiser yardımcısı İrfan Aydoğan, şehit komiser yardımcısı Semih Güzelay, şehit uçak teknisyeni polis memuru Mustafa Keskin, şehit polis memuru Onur Ramazan Bayram ve şehit polis memuru Burak Derya'nın fotoğraflarına yer verildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Emniyet Genel MüdürlüğüVanKeşif Uçağı7 Polis
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