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Dolmabahçe'ye ziyaretçi akını

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 82. yılında, hayata gözlerini yumduğu Dolmabahçe Sarayı'ndaki odasında törenle anıldı.

10 Kasım 2020 Salı 11:36
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Dolmabahçe'ye ziyaretçi akını

İSTANBUL - Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatını kaybettiği saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Sarayın Harem bölümündeki 71 numaralı odada düzenlenen anma törenine, Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar İdaresi Başkanı Dr. Yasin Yıldız, İstanbul Valiliği Temsilcisi Özlem Bozkurt Gevrek, TSK Temsilcisi Ahmet Şükrü Sırt, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Temsilcisi Hüseyin Aksu, Sivil Toplum Örgütleri Temsilcisi Gül Karayaldız ve çok sayıda ziyaretçi katıldı. Her yaş grubundan ziyaretçi akınına uğrayan Dolmabahçe Sarayı’na çoğu aile de çocuklarıyla geldi. Evlatlarına Atatürk sevgisi aşılamak istediklerini vurgulayan anne babalar, uzun bir bekleyişin sonunda Atatürk’ün hayata gözlerini yumduğu odaya girebildi.


 

KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ ALINDI

Saat 07.30 itibarıyla vatandaşların ziyaretine açılan oda, törenin ardından tekrar ziyaret edilmeye başlandı. Saray önünde erken saatlerden itibaren uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar ve öğrenciler, Atatürk'ün odasını görebilmek için uzun kuyruklar oluşturdu. Sarayda bu yıl koronavirüs tedbirleri kapsamında yerlere sosyal mesafe kuralını hatırlatan notlar yapıştırıldı. Ayrıca anonslarla da sosyal mesafe ve maske kuralına uyulması konusunda uyarılar yapıldı.


 

VATANDAŞLARIN İLGİSİ BÜYÜK

Her yaş grubundan ziyaretçiyi ağırlayan Dolmabahçe Sarayına kızı ile gelen Deniz Birkalır, "Atatürk’ün değerlerine sahip çıkmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu sembolik bir şey tabi ki. Önemli olan O’nu anlamak, tanımak. Ben de kızımın O’nu anlaması için her şeyi yapıyorum. Her yıl geliyoruz. Özlüyoruz. Minnet borçluyuz. Bir kadın olarak, her kadının çok şey borçlu olduğunu düşünüyorum Atatürk’e. Kızımın da bunları anlamasını sağlamak istiyorum" dedi. Brüksel’den 10 Kasım sebebiyle Türkiye’ye geldiğini ifade eden Yeter Yıldırım ise, "Belçika Brüksel’den geldim. 10 Kasım için, Atatürk’ü çok sevdiğim için geldim. Bunu yaşamak bambaşka bir şey. Duygularımı anlatamam size. İyi ki Atatürk’ümüz var. Hala var. Ölmedi. Yaşıyor. Kalbimizde yaşıyor. Daha 82 yıllar bu sevgi devam edecek. Ardında bırakmış olduğu o ışıklar bizleriz. Biz her zaman arkasındayız. Ölmedi. Sonsuza kadar yaşayacak" şeklinde konuştu. Dila Oktay ise, "Her an bizimle yaşıyor. Her yıl geliyorum. İstanbul’da yaşıyorum. Ankara’ya gidemediğim için buraya geliyorum. O kadar duyguluyum ki. Birazdan şakır şakır ağlayamaya başlayacağız zaten. 82 yıl sonra. Aynı duyguyla buradayız" şeklinde konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ulu Önder Mustafa Kemal AtatürkAnma Günü10 KasımİstanbulDolmabahçe Sarayı
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