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Diyarbakır-Batman hattında 'Kapan-6 Zori Operasyonu' başlatıldı

İçişleri Bakanlığı'nca, Diyarbakır-Batman illeri ara hattında 'Kapan-6 Zori Operasyonu' başlatıldı. Operasyonda, jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel hareket ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 1440 personel görev aldı.

11 Şubat 2020 Salı 12:45
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Diyarbakır-Batman hattında 'Kapan-6 Zori Operasyonu' başlatıldı

ANKARA - Diyarbakır-Batman illeri ara hattında Zori barınma alanında bulunduğu değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla 'Kapan-6 Zori Operasyonu' başlatıldı. Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı, Diyarbakır İl Jandarma Komutanı ve Batman İl Jandarma Komutanı tarafından yönetilen operasyona jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel hareket ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 95'i operasyonel tim olmak üzere 1440 personel katıldı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Kapan operasyonlarının, vatandaşların da desteği ile kararlı bir şekilde başarı ile devam ettiği vurgulandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
DiyarbakırBatman HattıKapan6 Zori Operasyonu
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