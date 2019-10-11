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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Stoltenberg'i kabul ediyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabul ediyor.  

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Stoltenberg'i kabul ediyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabul ediyor.  

11 Ekim 2019 Cuma 14:48
6 Okunma
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Stoltenberg'i kabul ediyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabul ediyor.  Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki görüşme basına kapalı olarak gerçekleşiyor. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanNATO Genel Sekreteri Jens StoltenbergKabul
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