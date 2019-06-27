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Cumhurbaşkanı Erdoğan Japonya'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Japonya'nın Osaka şehrine ulaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Japonya'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Japonya'nın Osaka şehrine ulaştı.

27 Haziran 2019 Perşembe 11:45
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Japonya'da

JAPONYACumhurbaşkanı Erdoğan, Osaka Kansai Havalimanı'nda Japonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Kenji Yamada, Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Murat Mercan ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ziyaretinde, eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar eşlik ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, konaklayacakları otelde 2020 Olimpiyatları'nda Türkiye için özel olarak hazırlanan geleneksel Japon Kimono kıyafetleriyle karşılandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı ErdoğanJaponya
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