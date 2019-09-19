Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazileri kabul etti

ANKARA -

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve beraberindeki gazileri kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, gaziler ile tek tek tokalaşarak sohbet etti.