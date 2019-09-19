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Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazileri kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Eylül Gaziler Günü kapsamında, gazileri kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazileri kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Eylül Gaziler Günü kapsamında, gazileri kabul etti.

19 Eylül 2019 Perşembe 15:02
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazileri kabul etti

ANKARA - 

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve beraberindeki gazileri kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, gaziler ile tek tek tokalaşarak sohbet etti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı ErdoğanGazileri Kabul Etti
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