Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazileri kabul etti

ANKARA -
Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve beraberindeki gazileri kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, gaziler ile tek tek tokalaşarak sohbet etti.
DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Eylül Gaziler Günü kapsamında, gazileri kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Eylül Gaziler Günü kapsamında, gazileri kabul etti.
ANKARA -
Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve beraberindeki gazileri kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, gaziler ile tek tek tokalaşarak sohbet etti.
DHA