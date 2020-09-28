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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ermenistan'ı tekrar kınıyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Azerbaycan topraklarına saldıran Ermenistan'ı tekrar kınıyorum. Türkiye, Azerbaycan'ın yanında olacaktır" dedi.

28 Eylül 2020 Pazartesi 15:04
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ermenistan'ı tekrar kınıyorum

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi'nde "Tarih, Siyaset ve Ülkelerarası İlişkiler Bakımından Uluslararası Deniz Hukuku ve Doğu Akdeniz Sempozyumu"nda konuştu. Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısını değerlendiren Erdoğan, "Azerbaycan topraklarına saldıran Ermenistan'ı tekrar kınıyorum. Türkiye, Azerbaycan'ın yanında olacaktır" diye konuştu.

"Ermenistan’ın işgal ettiği Azerbaycan topraklarını derhal terk etmesiyle bölge yeniden barışa ve huzura kavuşacaktır" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Özellikle Amerika, Rusya, Fransa yaklaşık 30 yıldır bu sorunu çözmemişlerdir. Adeta bu sorunu çözmemek için ellerinden geleni yapmışlardır" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Artık hesap vakti geldi diyen Azerbaycan, ister istemez kendi göbeğini kendisi kesmek zorunda kalmıştır" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanKınamaErmenistanAzerbaycanAzerbaycan TopraklarıSaldırı
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