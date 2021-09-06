Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 24
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1475.74
ALTIN
485.53
DOLAR
8.2861
STERLİN
11.4670
EURO
9.8356
Iğdır Üniversitesi 24 öğretim üyesi alıyor
Iğdır Üniversitesi 24 öğretim...
9 adet işyeri kiraya veriliyor
9 adet işyeri kiraya...
Adalet Bakanlığı’na Çözümleyici Alınacak
Adalet Bakanlığı’na Çözümleyici Alınacak
Şebinkarahisar Belediyesi 8 işyerini kiralayacak
Şebinkarahisar Belediyesi 8 işyerini...
Osmangazi’de iki adet bina satılacak
Osmangazi’de iki adet bina...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Asla zorlayıcı yollara başvurmak istemiyoruz

06 Eylül 2021 Pazartesi 13:16
8 Okunma
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Asla zorlayıcı yollara başvurmak istemiyoruz

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sırası gelen her vatandaşımızı, tüm velilerimiz ve öğrencilerimizi aşı olmaya davet ediyoruz. Devlet olarak bu hususta asla zorlayıcı yollara başvurmak istemiyoruz" dedi. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı açılış törenine katıldı. Sultanahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki törende, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer , İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hangi anlamda olursa olsun başarı tesadüften öte disiplin, azim ve fedakarlıklarla dolu uzun bir mücadelenin meyvesidir. Her başarılı eğitim kurumunun arkasında çalışkan öğrencilerin yanı sıra mesleğine aşık eğitimciler vardır. Evlatlarımızı yetiştiren, milletimize ve insanlığa yararlı bir insan olmalarını sağlayan öğretmenlerimize ne kadar teşekkür etsek azdır" dedi. 

Erdoğan, salgının tüm hayatı olduğu gibi eğitimi de olumsuz etkilediğini, geçtiğimiz dönemde ihtiyatlı davranmak zorunda kaldıklarına dikkat çekerek, "Eğitim faaliyetlerini ülke çapında kesintisiz sürdürebilen birkaç ülkeden biri olduk. Evlatlarımızın eğitimlerinde kopmamalarını temin ettik. 2 milyonu aşkın tablet bilgisayarı öğrencilerimize ulaştırdık, uzaktan eğitimi sağladık" diye konuştu. 


 

"ZORLAYICI YOLLARA BAŞVURMAK İSTEMİYORUZ"

Erdoğan, aşının etkinliğine dair bilimsel verilerin açıklamasının yüz yüze eğitim için daha çok cesaretlendirdiğini belirterek, yapılması gerekenleri Milli Eğitim Bakanlığıyla birlikte belirttiklerini söyledi. Erdoğan, "Gönüllülük esasıyla yapılan aşı çalışmaları 100 milyon sınırına doğru gidiyor. Halen bir çok ülkenin kitlesel aşılamada ciddi sorunlar yaşadığını göz önüne aldığımızda bu tablo ülkemiz adına ciddi bir başarıdır. İsteyen her vatandaşımız ücretsiz, hızlı ve sıkıntısın şekilde aşıya ulaşabilmektedir" şeklinde konuştu.

 "Yüz yüze eğitimi devam ettirmekte kararlıyız, tüm öğrencilerimiz ve velililerimiz müsterih olsun" diye Cumhurbaşkanı Erdoğan,

"Sırası gelen her vatandaşımızı, tüm velilerimiz ve öğrencilerimizi aşı olmaya davet ediyoruz. Devlet olarak bu hususta asla zorlayıcı yollara başvurmak istemiyoruz. Salgına karşı en etkili silahımız olan aşıyı da değerlendirmemiz şart. Tedbirlere riayet konusunda herkesin gereken hassasiyeti göstereceğini biliyorum" ifadelerini kullandı.


 

"MESLEK LİSELERİNİ ÖZENDİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eskiden meslek liselerinde garip gureba makinelerin olduğunu belirterek, "Şimdi burada son teknoloji makineler bulunuyor. Siz şimdi asrı da burada yakalıyorsunuz. Buradan gideceğiz fabrikalarda da zorluk yaşamayacaksınız. Meslek liselerini özendirmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı ErdoğanZorlayıcı YollarAşı OlmakKoronavirüs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ'yü Balkanlardan da söküp atacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ'yü Balkanlardan da söküp atacağız
"Mehmetçik, dünya barışına hizmet etmenin gururuyla sağ salim ülkesine dönmüştür"
"Mehmetçik, dünya barışına hizmet etmenin gururuyla sağ salim ülkesine dönmüştür"
Bakan Akar: Afganistan'daki gelişmeleri yakinen takip ediyoruz
Bakan Akar: Afganistan'daki gelişmeleri yakinen takip ediyoruz
BOMBALI MESAJLAR
BOMBALI MESAJLAR
 SEÇİMLER!  PERİNÇEKLER , UZANLAR VE BENZERLERİ! Birinci bölüm                 
 SEÇİMLER!  PERİNÇEKLER , UZANLAR VE BENZERLERİ! Birinci bölüm                 
Yazar N.G Kabal’dan okuyucularına yeni kitap müjdesi geldi
Yazar N.G Kabal’dan okuyucularına yeni kitap müjdesi geldi
Nilüfer Zamanı’nda Bozduman Kalitesi 
Nilüfer Zamanı’nda Bozduman Kalitesi 
Manavgat'taki büyük yangın 4'üncü gününde; 2 orman işçisi yaşamını yitirdi
Manavgat'taki büyük yangın 4'üncü gününde; 2 orman işçisi yaşamını yitirdi
TACİKİSTAN, 100 BİN AFGAN TACİK’İNİ BEKLİYOR
TACİKİSTAN, 100 BİN AFGAN TACİK’İNİ BEKLİYOR

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma