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Bakan Selçuk: Koruma altındaki çocuklarımızı geleceğe hazırlayacağız

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ve Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü iş birliğinde, koruma altında bulunan 13-18 yaşlarındaki çocukların kariyer planlamalarına destek olarak geleceğe hazırlayacaklarını belirtti.

03 Ağustos 2020 Pazartesi 16:12
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Bakan Selçuk: Koruma altındaki çocuklarımızı geleceğe hazırlayacağız

ANKARA, (DHA)

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, çocuk bakım kuruluşlarında bulunan 13 ile 18 yaşları arasındaki çocukların iş ve meslek sahibi olmaları ve kariyer planlamalarının kurumsal düzeyde yapılmasına yönelik çalışmalar yürüttüklerini duyurdu. İŞKUR ve Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü iş birliğinde çocukları geleceğe hazırlayacaklarını kaydeden Selçuk, "Bu çerçevede, Çocuk Destek Merkezleri (ÇODEM) ve Çocuk Evleri Sitesi'nde (ÇES) bulunan 13-18 yaş arasında çocukların, İŞKUR İl Müdürlüklerimizde görev yapan iş ve meslek danışmanlarıyla eşleştirilmesi ve periyodik aralıklarla bu kuruluşlara yerinde destek sağlanarak, çocukların ilgi ve yeteneklerine uygun kursa yönlendirilmeleri ve danışmanlık hizmetlerinden yararlandırılmaları sağlanacaktır. Bu sayede, devlet koruması altındaki her bir çocuğun bir ‘İş ve Meslek Danışmanı’ olacaktır" dedi.

'İŞ VE MESLEK DANIŞMANLARI 2 BİN 899 ÇOCUĞU TAKİP EDECEK'

Bakan Selçuk, ÇODEM VE ÇES'lerin bulunduğu tüm illerde 13-18 yaş aralığındaki 2 bin 899 çocuğa toplam 96 iş ve meslek danışmanı ile danışmanlık hizmeti sağlamayı planladıklarını belirterek, temmuz ayı itibarıyla bu kapsamda çalışmalara başladıklarını kaydetti. Çocukların doğru yönlendirmeyle geleceğe daha sağlam adımlar atacaklarına dikkat çeken Selçuk, "Koruma altındaki çocuklarımızın; mesleki ilgi, yetenek ve becerilerinin desteklenmesi ve geliştirilmesi bizim üzerinde hassasiyetle durduğumuz konular arasında yer alıyor. Koruma altında olup çeşitli nedenlerle örgün öğrenime devam etmeyen çocukların mesleki becerilerinin geliştirilmesi, kariyer planlamalarının etkili bir şekilde yapılması, ilgi ve becerilerine yönelik mesleki kursların açılması hedeflerimiz arasında yer alıyor. Koruma altındaki çocuklarımızın yönlendirme sürecinde izlemesini sağlamak için oluşturduğumuz teknik altyapı çalışmalarıyla bu çocuklarımızı yakından takip edeceğiz" dedi. 

DHA

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