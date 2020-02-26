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Bakan Çavuşoğlu: İdlib'de rejimin saldırılarının durdurulması lazım

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya'dan gelecek heyetle yapılacak görüşmeye ilişkin, "Bizim beklentimiz malum. Artık İdlib'de rejimin bu saldırılarının tamamen durdurulması lazım. Kalıcı bir şekilde durdurulması gerekiyor" dedi.

26 Şubat 2020 Çarşamba 16:30
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Bakan Çavuşoğlu: İdlib'de rejimin saldırılarının durdurulması lazım

ANKARA - Bakan Çavuşoğlu, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin, İdlib gündemine ilişkin sorularını yanıtladı. Bakan Çavuşoğlu, Rus heyetinin İdlib sürecine ilişkin Türkiye'ye gerçekleştireceği ziyaretin hatırlatılması üzerine, Rus heyetin bu akşam Ankara'ya geleceğini bildirdi. Heyetlerin daha önce hem Ankara, hem Moskova'da iki defa görüşme gerçekleştirdiğini belirten Bakan Çavuşoğlu, "Bizim beklentimiz malum. Artık İdlib'de rejimin bu saldırılarının tamamen durdurulması lazım. Kalıcı bir şekilde durdurulması gerekiyor. Rejimin şu anda işgal ettiği bölgelerin, yani, Münbiç mutabakatı çerçevesinde belirlenen sınırlar var, buradan çekilmesi gerekiyor. Özellikle kış şartlarında evlerini terk etmek zorunda kalan, göçe zorlanan kişilerin de evlerine dönebilmesi, bunlar için koridorların açılması gündemimizdeki konular. Ama ateşkes sağlanmadan tabi ki bunların yapılması mümkün değil. O nedenle Putin'in teklifi üzerine Rusya'dan heyet geliyor, akşam görüşmeler olacak" dedi.

'DÖRTLÜ ZİRVEDEN ÖNCE İKİLİ GÖRÜŞME OLACAK'

Bakan Çavuşoğlu, 5 Mart'ta Almanya, Fransa, Rusya ve Türkiye'nin 4'lü zirvede bir araya gelip gelmeyeceğine ilişkin yöneltilen soruya ise, şöyle konuştu:

"Bir dörtlü görüşme planımız var. Türkiye, Rusya, Almanya ve Fransa. Bir de Astana formatında ev sahipliği sırası İran'da üçlü zirve var. Bu zirvelerin başarılı olabilmesi için öncelikle sahada tansiyonun düşürülmesi, ateşkesin sağlanması lazım. Putin de söylüyor; 'Bu görüşmelerden önce, ikili şekilde kendi aramızda görüşelim, meseleleri halledelim'. İşin en önemli boyutu ateşkes, ama tek boyutu bu değil. Saldırıların durdurulmasının yanında başka boyutları da var. İnsani boyutu, siyasi boyutu var. Cenevre'de Anayasa komisyonunun toplantılarına yeniden dönülmesi var. Bu zemin oluştuktan sonra 4'lü ve 3'lü toplantıları yapalım anlayışı var. Biz 4'lü zirveye ev sahipliği yapmaya hazırız. Zemin oluştuğu zaman da yine 3'lü zirveyi yapabiliriz. Ama öncelikle iki liderin mutabık kaldığı konu önce ikili görüşme."

Çavuşoğlu, toplantılarda haritalar üzerinden konuşulduğu yönündeki haberlerin anımsatılması üzerine, "Birbirimizin pozisyonunu karşılıklı birbirimizle paylaşıyoruz. Tüm bunlar konuşulurken bir İdlib haritası var tabi ki. İdlib'in sınırları daha önce belirlenmişti. Çatışmasızlık bölgesi olarak sınırları bağımsız bir bölge olarak değil. Dolasıyla harita öne konuluyor ki; harita üzerinden neler yapılacağı konuşuluyor. Gayet doğal bir şey" ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Bakan ÇavuşoğluİdlibRejim Saldırısı
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