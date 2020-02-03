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Bakan Akar, Suriye sınırında

Milli Savunma Bakanlığı'nca Bakan Hulusi Akar'ın, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) komuta kademesiyle birlikte Suriye sınırına hareket ettiği açıklandı.

Bakan Akar, Suriye sınırında

Milli Savunma Bakanlığı'nca Bakan Hulusi Akar'ın, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) komuta kademesiyle birlikte Suriye sınırına hareket ettiği açıklandı.

03 Şubat 2020 Pazartesi 16:15
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Bakan Akar, Suriye sınırında

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde TSK'nın komuta kademesiyle karargahta yapılan kısa durum değerlendirmesinin ardından Suriye sınırına hareket etti" denildi.

BAKAN AKAR'DAN İDLİB'DEKİ SALDIRIYA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İdlib'de Türk askerine yönelik saldırılara ilişkin, "Aziz milletimizin, kimsenin gerekenlerin yapıldığından, yapılacağından şüphesi olmasın" dedi.

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Hatay'a gitti. Havalimanında İkinci Ordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Bakan Akar ve TSK Komuta Kademesi, helikopterle sınır hattındaki birliklere hareket etti. Bakan Akar, İdlib’deki saldırıya ilişkin "Aziz milletimizin, kimsenin gerekenlerin yapıldığından, yapılacağından şüphesi olmasın" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Bakan AkarSuriye Sınırında
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