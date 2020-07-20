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Bakan Akar, Libya ve Malta İçişleri Bakanları ile bir araya geldi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa ve Malta Ulusal Güvenlik ve İçişleri Bakanı Byron Camilleri, üçlü toplantıda bir araya geldi.

20 Temmuz 2020 Pazartesi 12:40
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Bakan Akar, Libya ve Malta İçişleri Bakanları ile bir araya geldi

ANKARA - Bakan Akar'ın daveti üzerine Başağa ve Camilleri resmi ziyaret kapsamında Türkiye'ye geldi.

Bakan Akar, Milli Savunma Bakanlığındaki üçlü toplantı öncesi Camilleri ve Başağa'yı tek tek karşıladı. Bakan Akar, toplantı öncesinde konuk bakanlarla ayrı ayrı bir araya geldi. Görüşmelerin ardından Milli Savunma Bakanı Akar, Libya İçişleri Bakanı Başağa ve Malta Ulusal Güvenlik ve İçişleri Bakanı Camilleri'nin katılımıyla gerçekleştirilen üçlü toplantı başladı. Toplantıda bölgesel, savunma ve güvenlik iş birliği konuları başta olmak üzere bölgesel istikrar ve barışa katkı kapsamında yapılabileceklerin ele alınacağı belirtildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Milli Savunma Bakanı Hulusi AkarLibya İçişleri Bakanı Fethi BaşağaMalta Ulusal Güvenlik Ve İçişleri Bakanı Byron Camilleri
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