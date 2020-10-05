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Bakan Akar: Ermenistan sivilleri hedef alarak savaş suçu işliyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Terör örgütleriyle bile iş birliği yapan Ermenistan cephede kahraman Azerbaycan ordusu karşısında büyük hüsrana uğrayınca, önce yalanlarla kara propagandaya sarıldı. Şimdi de barbarca ve terör estirircesine masum sivillerin yaşadığı bölgeleri hedef alıyor. Ermenistan sivilleri hedef alarak bu şekilde savaş suçu işliyor" dedi.

05 Ekim 2020 Pazartesi 14:52
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Bakan Akar: Ermenistan sivilleri hedef alarak savaş suçu işliyor

ANKARA - Bakan Akar başkanlığında, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kuvvet Komutanları ile Bakan Yardımcıları Yunus Emre Karaosmanoğlu ve Alpaslan Kavaklıoğlu'nun da katılımıyla videokonferans toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, Libya'daki Savunma Güvenlik İşbirliği ve Eğitim Yardım Danışma Komutanlığı, Afganistan'daki Türk Görev Kuvveti Komutanı, NATO Karargahı'ndaki Türk Askeri Temsil Heyeti Başkanı, KKTC'deki Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı'nın yanı sıra ordu komutanları, Muharip Hava Kuvveti ve Donanma komutanları devam eden faaliyetler ve sahadaki son duruma ilişkin bilgi verdi.

Savunma ve güvenlik konuları kapsamında Doğu Akdeniz'deki gelişmeler, terörle mücadele harekatları ve koronavirüsle mücadelede alınan tedbirlerin de ele alındığı toplantıda Bakan Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yoğun bir dönemden geçtiğini belirtti. Bakan Akar, verilen görevleri başarıyla yerine getiren tüm personeli kutlayarak, "İnşallah bundan sonra da aynı ciddiyet ve samimiyetle, diyalog ve koordinasyon içinde faaliyetleri yürütmek suretiyle bize verilen görevleri başaracağız" dedi.

'ERMENİSTAN MASUM SİVİLLERİN YAŞADIĞI BÖLGELERİ HEDEF ALIYOR'

Bakan Akar, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı harekata değinerek, Azerbaycan Türk'ünün haklı davalarında yanlarında olduklarını bildirdi. Azerbaycan'ın işgal edilen öz topraklarının verilmesini, işgalci durumundaki Ermenilerin oradaki toprakları terk etmelerini istediğini belirten Akar, şöyle konuştu:

"Sonuna kadar Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanındayız, yanında olmaya devam edeceğiz. Terör örgütleriyle bile iş birliği yapan Ermenistan cephede kahraman Azerbaycan ordusu karşısında büyük hüsrana uğrayınca, önce yalanlarla kara propagandaya sarıldı. Hepsinin de yalan olduğu çok kısa sürede ortaya çıktı. Şimdi de barbarca ve terör estirircesine masum sivillerin yaşadığı bölgeleri hedef alıyor. Sivil yerleşim yerlerinde birçok masum insanın ölümüne neden oluyorlar. Ermenistan sivilleri hedef alarak bu şekilde savaş suçu işliyor. Bunun herkes tarafından bilinmesi lazım. Çocuk, kadın, yaşlı demeden masum sivilleri açıkça hedef alan Ermenistan yöneticileri başta kendi halkı olmak üzere insanlık vicdanında mutlaka önümüzdeki dönemde yargılanacaktır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Ermenistan daha fazla insanlık suçu işlemeden işgal ettiği toprakları derhal boşaltmalı, terör örgütleri ile iş birliğine son vermeli, bölgeye getirdiği paralı askerleri, teröristleri de bir an önce bölgeden çıkarmalıdır. Ayrıca 30 yıl boyunca işgale sessiz kalanlar Ermenistan'ın bu yüzünü görmeli ve işgal edilen toprakların gerçek sahiplerine verilmesi için çaba sarf etmelidir."

Sözlerinin sonunda şehit ve gazileri minnetle yad eden Akar, "Peygamber ocağı olarak da bilinen ve bu milletin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri aklın ve bilimin ışığında, anayasa ve yasalar çerçevesinde Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda 'Ölürsem şehit kalırsam gazi anlayışı' içinde her türlü zorluğa göğüs gererek milletinin emrinde, görevinin başındadır" ifadelerini kullandı.

DHA

Son Güncelleme: 05.10.2020 14:54
Anahtar Kelimeler:
Milli Savunma Bakanı Hulusi AkarErmenistanSivilleri Hedef AlıyorlarSavaş Suçu
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