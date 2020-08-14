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Bakan Akar, Donanma Komutanlığı'nda

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesi, Oruç Reis araştırma gemisine refakat eden askeri gemilerin komuta edildiği Donanma Komutanlığı'nda inceleme ve denetlemelerde bulunuyor.

14 Ağustos 2020 Cuma 13:32
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Bakan Akar, Donanma Komutanlığı'nda

ANKARA - Bakan Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Donanma Komutanlığı'na geldi. Yüksek Askeri Şura kararları kapsamında 30 Ağustos itibarıyla oramiralliğe terfi eden Donanma Komutanı Koramiral Ercüment Tatlıoğlu ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Akar, Oruç Reis araştırma gemisine refakat eden askeri gemilerin komuta edildiği Donanma Komutanlığı'nda inceleme ve denetlemelerde bulunuyor.

DHA

Son Güncelleme: 14.08.2020 13:46
Anahtar Kelimeler:
Oruç ReisMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar
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