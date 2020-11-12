Bakan Akar'dan 'Doğu Akdeniz' açıklaması

Bakan Akar'ın açıklamalarından satır başları:



"Yunanistan ve Mısır'ın Doğu Akdeniz'e yönelik ilişkiye girmelerine bigane kalamazdık, biz de ülkemizin hak, alaka ve menfaaetlerini koruyacak şekilde gerekli tedbirleri aldık."



"Libya halkının haklı davasını desteklemekteyiz. Amacımız 'Libya Libyalılarındır' anlayışıyla toprak bütünlüğünü ve siyasi birliğini sağlamış, barış, huzur ve istikrar içerisinde yaşayan bir libyanın oluşumuna katkıda bulunmakttır."

"FETÖ ile mücadele kararlılıkla devam etmektedir. TSK'da toplam 20 bin 500 personel ihraç edilmiştir."

"15 Temmuz'dan sonra personel destekleme oranlarında meydana gelen azalma nedeniyle personel temin faaliyetlerine başlanmış, 23 Ekim 2020 itibariyle 95 bin 911 personel temin edilmiştir."

"Türkiye F-35 programının sadece bir müşterisi değil aynı zamanda ortağıdır. F-35 teknolojisinini güvenliği ABD için olduüu kladar Türkiye için de önemlidir. ABD'nin teknik anlamda s400 ve F35'lerrin uyunmluluğu konusundaki herhangi bir kaygısını ele almaya hazırız. Bu kapsamda ortak çalışma grubu teklifimiz halen masadadır."