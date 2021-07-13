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Bakan Akar: Afganistan'daki havalimanı konusunda olumlu gelişmeler var

13 Temmuz 2021 Salı 12:48
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Bakan Akar: Afganistan'daki havalimanı konusunda olumlu gelişmeler var

ANKARA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Afganistan'daki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın işletilmesi ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik görüşmelerin devam ettiğini belirterek, "Gayet yapıcı, olumlu görüşmeler gerçekleştirildi. Ayrıca NATO'da Türkiye'nin girişimleriyle olumlu gelişmeler söz konusu. Çalışmalar devam ediyor" dedi.

Bakan Akar, dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan kabine toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Akar, Afganistan'daki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın işletilmesi ve güvenliği konusunda başta ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin olmak üzere bazı mevkidaşlarıyla yaptığı telefon görüşmeleri hatırlatılarak, sürecin nasıl gittiğinin sorulması üzerine, "Biz, 'Afgan kardeşlerimiz, kardeş Afganistan' diyoruz. Onlarla köklü tarihi ve kültürel bağlarımız var. Onların sulhu, sükunu, huzuru ve güvenliği bakımından yapacağımız ne varsa şimdiye kadar yaptık, bundan sonra da aynı doğrultuda çalışmaya devam edeceğiz. Afganistan'ın siyasi, sosyal yapısıyla içinde bulunduğu genel durumu da dikkate alarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Süreç başladı, görüşmeler devam ediyor" dedi.

'OLUMLU GELİŞMELER SÖZ KONUSU'

Türkiye ile ABD arasında teknik heyetler ve Savunma bakanları arasındaki görüşmelerin nasıl geçtiğinin sorulması üzerine Akar, "Gayet yapıcı, gayet olumlu görüşmeler gerçekleştirildi. Çalışmalar devam ediyor. Afganistan'a yardımcı olmak isteyen diğer ülkeler var onlarla da konuşuyoruz. Çok yönlü bir olay. Hem Afgan kardeşlerimizle hem NATO, AB, uluslararası toplumla süreci devam ettirmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

Görüşmelerin ardından yakın zamanda atılacak somut bir adım olup olmadığının sorulması üzerine Akar, "Görüşme doğrultusunda Sayın Austin ile birlikte mutabık kaldığımız konular var. Ayrıca NATO'da Türkiye'nin girişimleriyle olumlu gelişmeler söz konusu. Bildiğiniz gibi Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Biden ile görüştü. Biz ABD'li mevkidaşımızla görüştük. Diğer arkadaşlarımız görüştü. Bir çerçeve çizildi, belirlenen alanda çalışmalar devam ediyor" ifadelerini kullandı.

'TÜM GELİŞMELERİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ'

Akar, Türkiye'nin Afganistan'daki tüm faaliyetlerini Afganların menfaatleri doğrultusunda yerine getirdiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"20 senedir oradayız. Muharip görev almadık. Danışmanlık yaptık, bakım, onarım, inşaat görevlerini yerine getirdik. Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nı 6 yıldır işletiyoruz, şimdi de bunun devamı. Amacımız, Afgan kardeşlerimizin güvenlik, huzur ve refahı için katkılarımızı devam ettirmektir. Havalimanının açık olması, çalıştırılması lazım. Bunu bütün ülkeler de söylüyor. Havalimanı çalışmadığı takdirde ülkeler oradaki diplomatik misyonlarını çekmek durumda kalacak. Çünkü güvenli iletişim, ulaşım olmadığı zaman orada kalamazlar. Böylesi bir durumda Afganistan, izole bir devlet haline gelecek, uluslararası ilişkiler bakımından çok ciddi sıkıntılar yaşayacak. Bununla birlikte havalimanı rasyonel şekilde çalışmazsa eğitim, sağlık, ticaret için yurt dışına gitmek zorunda olanlar ne yapacak? Bir devletten bahsediyoruz. Bunların Afgan kardeşlerimizin huzuru, refahı ve gelişmesini de olumsuz etkileyecektir."

Bakan Akar, Taliban'ın ülkede giderek etki alanının genişlediği iddialarının sorulması üzerine, "Tacikistan, Özbekistan sınır güvenliği dahil oradaki tüm gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Türkiye'ye yönelik olası göç dalgasına bakıyoruz. Tüm ihtimalleri çok yönlü değerlendiriyoruz. Çok şükür şu an bir sıkıntı yok" değerlendirmesinde bulundu.

Son Güncelleme: 13.07.2021 13:14
Anahtar Kelimeler:
Bakan AkarAfganistan Havalimanı
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