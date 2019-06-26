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Bakan Akar, ABD Savunma Bakanı Vekili Esper'le görüştü

Milli Savunma Bakanlığı, Bakan Hulusi Akar'ın ABD Savunma Bakan Vekili Mark Esper ile bir araya geldiğini açıkladı.

Bakan Akar, ABD Savunma Bakanı Vekili Esper'le görüştü

Milli Savunma Bakanlığı, Bakan Hulusi Akar'ın ABD Savunma Bakan Vekili Mark Esper ile bir araya geldiğini açıkladı.

26 Haziran 2019 Çarşamba 16:54
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Bakan Akar, ABD Savunma Bakanı Vekili Esper'le görüştü

ANKARA - Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, NATO Savunma Bakanları Toplantısı için Belçika'ya giden Bakan Akar'ın NATO Karargahı'nda ABD Savunma Bakan Vekili Mark Esper ile bir araya geldiği belirtilerek, "Türkiye ve ABD arasındaki diyaloğun sürdürülmesinin önemine değinilen görüşmede, Suriye, F-35 savaş uçağı projesi ile diğer ikili güvenlik ve savunma iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu" denildi. Bakan Akar ayrıca, NATO Askerî Komite Başkanı Sir Stuart Peach ve heyetiyle bir toplantı gerçekleştirdi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Milli Savunma BakanlığıBakan Hulusi AkarABD Savunma Bakanı Vekili Esper
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