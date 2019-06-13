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Bakan Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Shanahan ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakan Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Shanahan ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

13 Haziran 2019 Perşembe 15:07
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Bakan Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Shanahan ile görüştü

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Bakan Akar ile Patrick Shanahan arasında bugün telefon görüşmesi gerçekleştiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Bakan Akar’ın, ABD’li muhatabı tarafından gönderilen mektuptaki müttefiklik ruhuna uygun olmayan üslup ve yaklaşımdan duyduğu rahatsızlığı ifade ettiği görüşmede, başta F-35 olmak üzere ABD ve Türkiye arasındaki ikili güvenlik ve savunma iş birliği konularında, karşılıklı görüş ve talepler dile getirildi. Söz konusu görüşmede, iki bakan Brüksel’de yapılacak NATO Savunma Bakanları Toplantısı’nda diyaloğun sürdürülmesi çerçevesinde bir araya gelme konusunda mutabık kaldılar" denildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Milli Savunma Bakanı Hulusi AkarABD Savunma Bakan Vekili Patrick ShanahanTelefon Görüşmesi
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