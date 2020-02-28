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Bakan Akar: 309 rejim askeri etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İdlib'de 33 askerin şehit olduğu saldırıya ilişkin, ""Birliklerimizin bulunduğu yerler önceden Rusya Federasyonu'nun sahadaki yetkilileri ile koordine edilmesine rağmen bu saldırı gerçekleştirilmiş, ilk atışa müteakip bir kez daha uyarı yapılmasına rağmen maalesef saldırı devam etmiştir" dedi. Akar, saldırının ardından 309 rejim askerinin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

28 Şubat 2020 Cuma 12:32
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Bakan Akar: 309 rejim askeri etkisiz hale getirildi

ANKARA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile geceyi Hatay'da sınırın sıfır noktasındaki Taktik Komuta Yeri’nde geçirdi. Akar, sabahın ilk ışıklarına kadar İdlib’deki rejim hedeflerine yönelik kara ve hava destek vasıtalarıyla gerçekleştirilen operasyonu sevk ve idare etti. Bakan Akar, "Ateşkesi sağlamak, göçü önlemek ve bölgede yaşanan insanlık dramını sona erdirmek üzere İdlib’de bulunan birliklerimiz alçakça bir hava saldırısına maruz kalmış, 33 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 32 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır" dedi.

'UYARIYA RAĞMEN SALDIRI DEVAM ETMİŞTİR'

Bakan Akar, saldırıya ilişkin, "Birliklerimizin bulunduğu yerler önceden Rusya Federasyonu'nun sahadaki yetkilileri ile koordine edilmesine rağmen bu saldırı gerçekleştirilmiş, ilk atışa müteakip bir kez daha uyarı yapılmasına rağmen maalesef saldırı devam etmiştir. Bu hava saldırıları sırasında ambulanslar dahi vurulmuştur. Ayrıca bu saldırı sırasında birliklerimizin etrafında hiçbir silahlı grubun da bulunmadığını burada belirtmek isterim" diye konuştu. 

'309 REJİM ASKERİ ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ'

Bakan Akar, hain saldırıya anında karşılık verildiğini kaydederek, "Uçak, SİHA ve kara ateş destek vasıtalarımızla derhal 200'den fazla rejim hedefi ağır şekilde ateş altına alınmıştır.  Bu atışlar sonucunda 5 helikopter, 23 tank, 10 zırhlı araç, 23 çeşitli cins ve çapta top ve obüs, 5 mühimmat kamyonu, bir SA-17, bir SA-22 hava savunma sistemi, 3 mühimmat deposu, 2 malzeme deposu, bir karargah binası ve 309 rejim askeri etkisiz hale getirilmiştir. Atışlarımız ve faaliyetlerimiz planlandığı şekilde devam etmektedir" diye konuştu. 

Bakan Akar, şehitlere rahmet, kederli ailelerine, TSK'ya ve asil millete başsağlığı, yaralı personele acil şifa dileyerek, "Bugüne kadar şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bundan sonra da bırakmayacağız. Operasyonlarımız Mehmetçiğe ve bölgedeki mazlumlara uzanan kanlı eller kırılana kadar devam edecektir" ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akarİdlib33 Asker şehitSaldırı
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