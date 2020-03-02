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Bakan Akar: 2557 rejim askeri etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Şehitlerimizin kanlarını yerde bırakmamak için başlattığımız Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında bugüne kadar 2 bin 557 rejim unsuru ve askeri etkisiz hale getirilmiştir" dedi.

02 Mart 2020 Pazartesi 13:36
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Bakan Akar: 2557 rejim askeri etkisiz hale getirildi

Bakan Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile geceyi Hatay'da sınırın sıfır noktasındaki Taktik Komuta Yeri’nde geçirdi. Akar, gece boyunca İdlib'deki faaliyetleri rejim hedeflerine yönelik operasyonu sevk ve idare etti.

'HAREKAT BAŞARIYLA DEVAM EDİYOR'

Akar, rejimin İdlib'deki ateşkese rağmen çocuk, kadın yaşlı demeden masum sivil insanlara karşı artarak devam eden kara ve hava saldırıları sonucunda derin bir insanlık dramı ve bununla birlikte Türkiye sınırına doğru büyük bir göçün yaşandığını belirtti. Akar, "BM Sözleşmesinin 51’inci maddesinde yer alan 'meşru müdafaa hakkı' ile Adana, Astana ve Soçi Mutabakatları çerçevesinde ateşkesi sağlamak, göçü önlemek, bölgede yaşanan insanlık dramını sona erdirmek ve birliklerimizin, halkımızın ve hudutlarımızın güvenliğini sağlamak, bölgeye barış, huzur ve istikrarı bir an önce getirmek maksadıyla, başlattığımız harekat başarıyla devam etmektedir. Şu ana kadar fiili bir katkıları olmamakla birlikte uluslararası kamuoyu bizimle benzer endişeleri paylaşmakta, Rusya ve Suriye rejimi kınanarak Türkiye ile dayanışma vurgusu yapılmaktadır" dedi. 

'RUSYA İLE KARŞI KARŞIYA GELMEK DÜŞÜNCEMİZ YOK'

Akar, Türkiye'nin garantör ülke olarak mutabakatlardan doğan tüm sorumluluklarını yerine getirdiğini ve getirmeye devam ettiğini kaydederek, "Rusya'dan da beklentimiz; garantör ülke olarak taahhütlerini yerine getirmesi, rejimin saldırılarını durdurması ve Soçi mutabakatı sınırlarına çekilmesi için rejim üzerindeki etkisini kullanmasıdır. Diğer taraftan Rusya ile görüşmelerimiz de devam etmektedir. Defalarca ifade ettiğimiz üzere Rusya'yla karşı karşıya gelmek gibi bir düşüncemizin olmadığı herkes tarafından bilinmektedir. Bizim tek isteğimiz rejimin katliama son vermesi ve böylelikle radikalleşmenin ve göçün önlenmesidir" diye konuştu.

'2557 REJİM UNSURU ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ'

Akar, 27 Şubat’taki menfur saldırı ardından Bahar Kalkanı Harekatının başlatıldığını hatırlatarak, "Harekat şu ana kadar planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir. TSK tarafından tüm saldırılara misliyle, en şiddetli şekilde ve tereddütsüzce karşılık verilmiş, verilmektedir. Şehitlerimizin kanlarını yerde bırakmamak için başlattığımız Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında bugüne kadar; Rejime ait 2 savaş uçağı, 2 İHA, 8 helikopter, 135 tank, 5 hava savunma sistemi, 86 top/obüs/ÇNRA, 16 tanksavar/havan, 77 zırhlı araç, 9 mühimmat deposu, 2 bin 557 Rejim unsuru ve askeri etkisiz hale getirilmiştir" ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar2557 Rejim Askeri Etkisiz Hale Getirildi
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