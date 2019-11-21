Bakan Akar: 1225 havan ve roket saldırı yapılmıştır

Bakan Akar'ın açıklamalarından satır başları:

-PYD/YPG-PKK terör örgütü tarafından sınır hattına yakın bölgelerdeki yerleşim yerlerine bin 225 havan ve roket atışı yapılmıştır. Bu alçakların havan ve roket saldırılarıyla aralarında bebek ve çocuklar da olmak üzere 22 vatandaşımız şehit olmuş, 187 vatandaşımız da yaralanmıştır.

-Harekât çerçevesinde; 4 bin 219 kilometrekarelik alan ile 600 yerleşim yeri kontrol altına alınmış ve M-4 otoyolunda kontrol noktaları tesis edilmiş, bugüne kadar bin 168 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

-Rusya Federasyonu heyeti tarafından 29 Ekim sabahından itibaren Soçi Mutabakatı’nda belirtilen esaslar çerçevesinde Tel Rıfat, Münbiç ve Fırat’ın Doğusu’ndan 34 bin YPG’linin 3 bin 260 ağır silahı ile birlikte 30 kilometre derinlikteki Güvenli Bölge dışına çıkartıldığı bildirilmiştir. Aksi yöndeki bulgular Rusya Federasyonu ile görüşülmektedir.