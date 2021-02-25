ATAK helikopteri, Emniyet Genel Müdürlüğüne teslim edildi

ANKARA - Türk mühendisler tarafından üretilen taarruz ve taktik keşif helikopteri T129 ATAK'ın, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne teslim töreni, TUSAŞ’ın Kahramankazan ilçesindeki tesisinde gerçekleşti. Törene Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in yanında Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı İsmet Yılmaz katıldı. Demir, T129 ATAK helikopterinin, Jandarma Genel Komutanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığından sonra Emniyet Genel Müdürlüğünün envanterine girdiğini söyledi. Demir, "Teslimi yapılan helikopterler yakın dönemde güvelik güçlerimizin operasyonlarında etkin rol oynamış, sahip oldukları yeteneklerle bir kuvvet çarpanı olmuşlardır. Ülkemizde helikopter sanayi altyapısının kurulmasında çok önemli bir kilometre taşı olan ATAK projesi kapsamında başta merkezi görev bilgisayarı olmak üzere çok sayıda milli ekipman ve silah sisteminin yurt içinde üretimi gerçekleştirilmektedir" dedi.



'FAZ-2 KONFİGÜRASYONUNDA TESLİM EDİLEN İLK HELİKOPTER'



Atak helikopterinin operasyon sahasında yerli akıllı mühimmatları ve ateş gücü ile aktif görev aldığını söyleyen Demir, "Atak helikopterlerinde yapılan Faz-2 konfigürasyon çalışmalarıyla birlikte elektronik harp ve karşı tedbir yeteneği azami seviyeye çıkmıştır. Emniyet teşkilatımıza teslim edilen helikopterimiz de Faz-2 konfigürasyonunda teslim edilen ilk helikopterlerdendir. Bu konfigürasyonda kara kuvvetleri komutanlığımıza da ilk teslimatları gerçekleştirdik. Atak helikopterinin mevcut kabiliyetlerinin önümüzdeki yıllarda daha da ileri seviyelere taşınması için; helikoptere yerli radyo navigasyon sistemi, MİLDAR radarı, yeni hedef tespit ve takip sistemi, 20 mm yerli top sistemi ve veri linki gibi sistemleri kapsayan geniş bir yetenek paketi eklenmesi hususunda çalışmalara da başlamış durumdayız" diye konuştu.



'TS-1400'UN ÇALIŞMALARI DEVAM ETMEKTE'



Demir, tamamen yerli ve milli olarak tasarlanan sistemleri üzerinde taşıyan Gökbey Genel Maksat Helikopterinin geliştirilmesinin devam ettiğini belirterek, "Hedefimiz sadece platformları yapmak değil, alt sistemlerini ve özellikle kritik teknolojileri yerli-milli olarak geliştirmektir. Bu nedenle helikopterlerimizde kullanılması için tasarlanan motorumuz TS-1400’un çalışmaları devam etmektedir. Bundan sonraki hedefimiz helikopterlerimizle entegrasyonunu sağlayarak gökyüzünde hür ve özgür uçmasını sağlamaktır. Türkiye, küresel tedarikçilerin çıkardığı tüm zorluklara ve uyguladığı gizli-açık ambargolara rağmen; güvenlik güçlerimizin operasyonlarını rahatça yapabilmesini, savunma sanayinde tüm paydaşları ile birlikte bu dönemde elde ettiği ilerlemeye borçludur. Savunma sanayinde yerlilik oranımız arttıkça, bağımsızlığımız ve masadaki müzakere gücümüz de artmakta, dış politikada Türkiye’nin bölgesinde önde gelen güç olduğu gerçeği daha büyük oranda kabul görmektedir. Bu hafta içerisinde, TUSAŞ tarafından üretilen, menzili artırılmış 2 adet ANKA SİHA’yı Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza teslim ederek gökyüzündeki gözcülerimizi arttırmayı sürdürdük. ANKA’lar mavi vatan savunmasındaki görevini artırarak sürdürmeye devam edecektir" dedi.



'ANKARA MERKEZLİ YÖNETİLECEK'



Emniyet Genel Müdürü Aktaş ise envanterlerine kattıkları hava araçlarının sayısının ve niteliğinin artmasıyla sadece terörle mücadele değil, narkotik suçlar, organize suç örgütleri ve insan kaçakçılığıyla mücadele ve her türlü polisiye operasyonel faaliyetlerinde daha hızlı daha etkin hareket kabiliyeti elde ettiklerini kaydetti. Aktaş, "2022 sonuna kadar tamamını teslim alacağımız toplamda 9 tane olacak T129 ATAK helikopterlerimizin ilkini bugün teslim alıyoruz. Helikopterlerimiz Ankara merkezli yönetilecek olup Diyarbakır, Van, Şırnak ve Hakkari ileri öncelikli olmak üzere bölge illerinde hareketli filo olarak görevlendirilecekler. Bununla birlikte hava araçlarında kullanılan dost düşman karma sistemi ve kriptolu telsiz gibi milli kripto kullanan cihazların teşkilatımız tarafından kullanılabilmesi ve işletilebilmesi için Milli Savunma Bakanlığı ile kripto protokolümüz imzalanmıştır" dedi.



Konuşmaların ardından katılımcılar, T129 ATAK helikopterinin gösteri uçuşunu izledi.



T629 İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ



Öte yandan törenin yapıldığı alanda TUSAŞ'ın projelerinden olan farklı helikopter de yer aldı. TUSAŞ tarafından yürütülen projelerden biri olan 'T629' insansız ve elektrikli taarruz helikopteri ilk kez görüntülendi.