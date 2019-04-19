ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan, kişisel Twitter hesabından açıklama yaptı. Erdoğan, Türkiye'nin önünde 4,5 yılllık kesintisiz bir icraat dönemi bulunduğuna vurgu yaparak, "Seçim tartışmalarını geride bırakarak, ekonomi ve güvenlik başta olmak üzere asıl gündemimize odaklanmamız şarttır. Dönem, musafahalaşma, kucaklaşma, birlik ve beraberliğimizi perçinleme dönemidir. Gayemiz, milletimizin refahını artırmak, güvenlik ve özgürlük dengesini koruyarak devletimizin bekasına yönelik tehditleri bertaraf ederek, Türkiye’yi 2023 hedeflerine ulaştırmaktır" dedi.



Terörle mücadeleye de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Terörle mücadelemizi kararlılıkla sürdürürken, inşallah ülkemizin ihtiyacı olan yapısal reformları da hayata geçirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE İTTİFAKI OLARAK HAREKET ETMELİYİZ'



Cumhurbaşkanı Erdoğan, kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamanın devamında, şu ifadelere yer verdi:



"Gücümüzü Milletten alarak, daima ortak akla, ortak vicdana, milletimizi bir araya getiren ortak değerlere vurgu yapacak; kimseyi dışlamadan, ötekileştirmeden siyaset yelpazesindeki herkesle Türkiye ortak paydasında buluşmanın mücadelesini vereceğiz. 2023 Türkiye’sini inşa edecek olan yine milletimizin bizatihi kendisidir. Ülkemizin bekasını ilgilendiren meselelerde, siyasi görüş ayrılıklarımızı bir tarafa koyarak, 82 milyon hep birlikte Türkiye ittifakı olarak hareket etmeliyiz."