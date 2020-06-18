Ali Kemal Bebek Bir Aylık

19 Mayıs'ta saat 19.34'te Esenler Medipol hastanesinde doğum yapan muhabirimiz eşi Ali Hayvalı ile erkek bebeklerine Ali Kemal adını verdiler. Şimdilerde tam bir aylık olan bebek Ali Kemal hem Gençlik ve Spor bayramında hem de Kadir gecesi gibi anlamlı bir günde doğdu.

Çocuğunun ve kendi sağlığı hakkında herşeyin iyi olduğunu söyleyen Elif Hayvalı, "Çok şükür oğlumuzu kucağımıza aldık. Ali Kemal adını verdiğimiz oğlumuz şimdi bir aylık oldu. Esenler Medipol hastanesinde normal doğum yaptım. Başta kadın doğum doktorum Emine Zeynep Yılmaz'a, ebelerimize, hemşirelerimize kısacası emeği geçen hastane çalışanlarına çok teşekkür ederim. Dilerim sağlıklı sıhatli hep bir arada günlerimiz olur. Başta gazetemin yetkililerine ve takım arkadaşlarıma ve siz değerli okuyucularıma teşekkür ederim. İzinlerim bittikten sonra tekrar aranızda olacağım. Hepinize sevgiler selamlar..." şeklinde konuştu.

Bizlerde Önce Vatan Gazetesi ailesi olarak Ali Kemal bebeğe mutlu, şanslı, güzel bir ömür diliyoruz...

Haber: Gül Rabia Gündoğdu