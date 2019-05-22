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23 Haziran'da Emaneti Geri Almaya Geliyoruz

"İmamoğlu varsa umut var" sloganıyla yol yürüyeceklerini belirten İBB'nin seçilmiş Başkanı Ekrem İmamoğlu, 23 Haziran seçimleri için belirlediği ''yol haritasını'', Şişli'deki bir otelde düzenlenen basın toplantısıyla açıkladı. 

23 Haziran'da Emaneti Geri Almaya Geliyoruz

"İmamoğlu varsa umut var" sloganıyla yol yürüyeceklerini belirten İBB'nin seçilmiş Başkanı Ekrem İmamoğlu, 23 Haziran seçimleri için belirlediği ''yol haritasını'', Şişli'deki bir otelde düzenlenen basın toplantısıyla açıkladı. 

22 Mayıs 2019 Çarşamba 14:35
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23 Haziran'da Emaneti Geri Almaya Geliyoruz

İSTANBUL- Seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 23 Haziran seçimleri için belirlediği ''yol haritasını'', Şişli'deki bir otelde düzenlenen ''Kampanya Koordinasyon Toplantısı''nda açıkladı. Toplantıya, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, çok sayıda milletvekili, belediye başkanları, eski siyasiler ile partililer katıldı. ''Her şey çok güzel olacak'' sloganını esin kaynağı 13 yaşındaki Berkay Gezgin ve İmamoğlu'nun seçim otobüsünü 4 tansiyonla kilometrelerce takip etmesiyle sosyal medyada büyük ilgi gören 71 yaşındaki Müzeyyen Şahpaz da toplantıda hazır bulundu.

"23 Haziran'da bayrama hazırlanır gibi hazırlanacağız"

Toplantıda konuşan İmamoğlu, "Mazbatamız haksız yere elimizden alınana kadar, 18 gün görev yaptık. Sadece 18 günde bu israf düzenine, 'Dur' demeye başladık. Suyun yönünü vatandaşa doğru çevirdik. Belediyenin kaynaklarını vatandaşa doğru akıtmaya başladık. Seçim öncesinde vadettiğimiz su indiriminin Belediye Meclisi'nden geçmesini sağladık. Bu sayede İstanbullu her aile, yılda 540 lira tasarruf edecek. Öğrencilerin aylık ulaşım ücretinin 85 TL'den 40 TL'ye inmesini sağladık. Böylece iki çocuklu her ailemiz, yılda 1080 lira tasarruf edecek. 19 Mayıs'ta, kitle ulaşım araçlarının tüm İstanbullulara ücretsiz hizmet etmesini sağladık. Sadece 18 günde bunları başardık. Siz bir de 5 yılda yapabileceklerimizi düşünün. Çocuklarımızı, ailelerimizi, mahallelerimizi nasıl güçlendireceğimizi düşünün. Ben, bunları düşündükçe içim içime sığmıyor, bir an önce yeniden iş başı yapmak ve çalışmak istiyorum. Hiç kuşkunuz olmasın, bu israf düzenini değiştireceğiz'' sözleriyle süreci özetledi.

''23 Haziran'da, bu ülkede demokrasi ahlakını, sandık namusunu korumak için, yine demokrasiden ve sandıktan başka bir çare olmadığını herkese göstereceğiz'' diyen İmamoğlu, ''Vicdanları yaralayan bu büyük haksızlığı, bu büyük adaletsizliği, 23 Haziran günü, bayram yerine gider gibi, neşe içerisinde sandıklara giderek düzelteceğiz. İstanbul'un ve Türkiye'nin demokrasiyle yeniden buluşmasını sağlayacağız. O sandık bir vicdan sandığı olacak. O sandık bir haysiyet sandığı olacak. O sandık bir adalet sandığı olacak. O sandıktan oy pusulası çıkmayacak, hesap pusulası çıkacak'' şeklinde konuştu.

"Ben yapamadıklarını yapacağım"

İmamoğlu, sözlerini şöyle noktaladı: ''Göreceksiniz, ben, İstanbul'da iktidar partisinin bugüne kadar yapamadıklarını yapacağım. Bu şehrin ailelerine, yerinde ve sürekli hizmet sunacağım. Onların umutlarını boşa çıkarmayacağım. Kalbimde büyük umutlarla yürüyorum. Asla yalnız yürümediğimi de biliyorum. 82 milyonun duası ile yürüyorum. 82 milyonun gönülleriyle yürüyorum. Biliyorum ki en karanlık saatler, şafaktan hemen öncedir. İstanbul'un milyonlarca ailesi, bu şehri bana emanet etti. Emaneti haksızca elimizden aldılar. Ama şimdi buradan ilan ediyorum. Herkes duysun, herkes dinlesin. Biz 16 milyon İstanbullu, 23 Haziran'da o emaneti geri almaya geliyoruz… Önümüzdeki dönemde, hep birlikte, İstanbul İttifakı olarak, yapılan büyük haksızlığı kabul etmeyenler olarak, demokrasi ve hukuktan vazgeçmeyenler olarak, yine başaracağız. Yine çok çalışacağız ve kazanacağız. 23 Haziran'da israf düzeni son bulacak. 23 Haziran'da hak yerini bulacak. Her şey çok güzel olacak. Her şey çok güzel olacak. Her şey çok güzel olacak.''

Yerli ve yabancı basının yoğun ilgisi altında gerçekleşen toplantının yapılacağı salon girişine ve içine, yeni kampanya döneminde kullanılacak görsellerden konuldu. Katılımcılara, kampanyaya özel yenilenmiş şarkılar ve yeni besteler dinletildi.  Katılımcılar, yaklaşık 50 dakika konuşan İmamoğlu'nun son sözlerini ayakta alkışlayarak ve ''Her şey çok güzel olacak'' sloganına katılarak dinledi. Konuşma sonunda, milletvekilleri, CHP ve İyi Parti il başkanları, il ve ilçe belediye başkanları, İmamoğlu'nun yanına, platforma çıktı ve anı fotoğrafları çekildi. Etkinliğin ardından, basına kapalı olarak belediye başkanları toplantısı gerçekleştirildi.

Haber: Elif (Günay) Hayvalı 

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