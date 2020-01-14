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Zübeyde Hanım, Karşıyaka'daki kabri başında anıldı

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım, ölümünün 97'nci yıl dönümünde İzmir Karşıyaka'daki kabri başında anıldı. Mezarlığa renkli çiçekler bırakılırken, 'Zübeyde Anne'ye Mektubum Var' yarışmasında dereceye giren öğrencilerin de mektupları okundu.

Zübeyde Hanım, Karşıyaka'daki kabri başında anıldı

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım, ölümünün 97'nci yıl dönümünde İzmir Karşıyaka'daki kabri başında anıldı. Mezarlığa renkli çiçekler bırakılırken, 'Zübeyde Anne'ye Mektubum Var' yarışmasında dereceye giren öğrencilerin de mektupları okundu.

14 Ocak 2020 Salı 00:00
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Zübeyde Hanım, Karşıyaka'daki kabri başında anıldı

İZMİR - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 14 Ocak 1923 tarihinde hayata gözlerini yuman annesi Zübeyde Hanım için bu sabah Karşıyaka'daki kabri başında anma töreni düzenlendi. İzmir'in dört bir yanından gelen katılımcılar ile birlikte, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in eşi Neptün Soyer, İstanbul Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Başak Sancar, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın eşi Öznur Tugay ile ilçe belediye başkanlarının eşleri, Karşıyaka Belediye Başkan Vekili Mithat Salepçioğlu, CHP il ve ilçe kadın kolları yöneticileri ile partililer, Kent Konseyi ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, gaziler, meclis üyeleri ve muhtarlar da törende hazır bulundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, Atatürk'ün en büyük emaneti Zübeyde hanımın mezarı çiçeklerle donatıldı, çelenkler sunuldu, dualar okundu.

Neptün Soyer, Uluslararası Balkan Dernekleri Federasyonu tarafından Selanik'ten Atatürk'ün evinden getirilen toprağı da anıt mezara bıraktı. Tören kapsamında ayrıca, Karşıyaka Belediyesi ile Tülay Aktaş Gönüllü Kuruluşlar Güç Birliği ortaklığında il genelinde düzenlenen 'Zübeyde Anne'ye Mektubum Var' yarışmasında dereceye giren öğrencilerin ödülleri takdim edildi. Tek tek kürsüye çıkan ilkokul kategorisi birincisi Doğa Tokman, ortaokul kategorisi birincisi Çınar Acaröz, lise kategorisi birincisi Ezgi Asilsoy ile Jüri Özel Ödülü'ne layık görülen Âşık Veysel Görme Engelliler Ortaokulu öğrencisi Sena Yüksel ve Erke Özel Eğitim öğrencisi Kemal Bodur, Zübeyde Anne anısına yazdıkları mektupları katılımcılarla paylaştı. Tülay Aktaş Gönüllü Kuruluşlar Güç Birliği Sözcüsü Fatoş Dayıoğlu, "Zübeyde Hanım, 

DHA

Son Güncelleme: 14.01.2020 06:37
Anahtar Kelimeler:
KabriKarşıyakaZübeyde HanımUlu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk
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