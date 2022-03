Zonguldak’ta 263 maden şehidi dualarla anıldı

ZONGULDAK - Zonguldak’ta, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessese Müdürlüğü maden ocağında 3 Mart 1992'de meydana gelen grizu faciasında yaşamını yitiren 263 maden şehidi, olayın yıl dönümünde dualarla anıldı.



TTK Kozlu Müessese Müdürlüğü’nde düzenlenen törene Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Kozlu Kaymakamı Hüseyin Ergi, TTK Genel Müdür Yardımcısı Ercan Gebeş, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, sivil toplum örgütleri ve meslek odalarının temsilcileri, madenciler ve şehit madencilerin aileleri katıldı. Anma programı, şehit maden işçileri için saygı duruşunda bulunulmasıyla başladı.



Vali Tutulmaz, törende yaptığı konuşmada madenciliğin çok zor bir meslek olduğunu belirterek, “Madencilik işi zor bir iş gerçekten. Ancak aklımızı ve tecrübemizi kullanırsak bu zorluğun üzerinden gelmek o kadar da zor değil. Bize düşen öncelikle tecrübemizi iyi kullanmamız. Bize bir şey olmaz demememiz lazım. Tedbirli bir şekilde hareket etmemiz lazım. Bunu sağladığımız zaman zor olan çalışma ortamını biraz daha kolaylaştırmış oluruz. Tabii madencilik her halükarda zor bir meslek. Bunun toplum olarak bilincindeyiz. Sizler bunun daha fazla bilincinde olmalısınız” dedi.



'MADENDEN ÇIKAN EN KIYMETLİ MADEN SİZLERSİNİZ'



TTK Genel Müdür Yardımcısı Ercan Gebeş ise, “Tüm madenci kardeşlerim sizlere sağlıklı bir şekilde hayırlı çalışmalar diliyorum. Unutmayın ki madenden çıkan en kıymetli maden sizlersiniz. Bunu hiç unutmayın” diye konuştu.



'YERİN YÜZLERCE METRE ALTINDA DOĞAYLA KAVGA EDİYORUZ'



GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil ise, “Madencilik, dünyanın en zor, en ağır ve en riskli mesleklerinden biri. Bunu en iyi bizler biliyoruz. Çünkü bu havzada, yaklaşık 174 yıldır kömür üretiyoruz. Atalarımız ve bizler, 174 yıldır, yerin yüzlerce metre altında doğayla kavga ediyoruz. Elbette ki bu kavgada zaman zaman yenik düştüğümüz oluyor, canımız yanıyor. Her kavgadan dersler çıkartıyor ve her zaman galip gelmenin yollarını arıyoruz. Çünkü madenler halen dünyanın en değerli kaynakları ve insanlığın daha çağdaş, daha sağlıklı ve daha güvenli yaşayabilmesi için vazgeçilmez öneme sahip” ifadelerini kullandı.



Konuşmaların ardından yaşamını yitiren madenciler için Kuran-ı Kerim okundu, dualar edildi.