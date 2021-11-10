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Zonguldaklılar ‘Ata’sını andı

10 Kasım 2021 Çarşamba 10:25
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Zonguldaklılar ‘Ata’sını andı

ZONGULDAK - ZONGULDAK'ta, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm saati olan 09.05'te hayat adeta durdu.


Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 83'üncü yıl dönümünde, valilik önündeki Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törenle anıldı. Törene, Vali Mustafa Tutulmaz, Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, İl Jandarma Alay Komutanı Cezmi Yalınkılıç, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, daire müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, gaziler ve öğrenciler katıldı. Anıta çelenk konulmasının ardından saatler 09.05’i gösterdiğinde çalan sirenler eşliğinde kentte hayat adeta durdu. Cadde ve sokaklarda yürüyenler, saygı duruşunda bulundu. Seyir halinde olanlar da araçlarından inerek Atatürk'e olan saygılarını gösterdi. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi.

DHA

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Zonguldaklılar Atasını Andı
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