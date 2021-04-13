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Zonguldak'ta yerin metrelerce altında ilk sahur

Zonguldak'ta maden işçileri, Ramazan ayının ilk sahurunu yerin 250 metre altında evlerinden getirdikleri yiyeceklerle yaptı.

13 Nisan 2021 Salı 10:36
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Zonguldak'ta yerin metrelerce altında ilk sahur

ZONGULDAK - Kentin en önemli geçim kaynağı olan taşkömürü, birçok maden ocağında 3 vardiya şeklinde 24 saat sürüyor. Asma Mahallesi'nde özel bir maden şirketine ait ocakta 24.00- 08.00 vardiyasında çalışan işçiler Ramazan ayının ilk sahurunu maden ocağında yaptı. Yerin 250 metre altında, sahur vaktinin gelmesiyle işlerine ara veren maden işçileri, tahtadan yer sofrası kurdu. Evlerinden getirdikleri yiyecekleri kömür karası elleriyle hazırlayan işçiler,  birlikte ilk sahurlarını yaptı. İşçiler, sahurun ardından maden şehitleri ve kazasız bir Ramazan ayı geçirmek için dua etti. İşçiler sahurun ardından işlerine döndü.


 

7 yıllık maden işçisi evli ve 2 çocuk babası Ekrem Barutçu(32), yer altında sahur yapmanın tarifsiz duygulara neden olduğunu belirterek, "Bugün Ramazanın ilk günü. Sahurumuzu arkadaşlarla birlikte ocakta yaptık. Allah inşallah devamını da yapmayı nasip eder. Yer altında çalışan tüm işçilere Allah yardım etsin. Herkese nasip olmaz ocakta Ramazan ayına girmeye. Bazen böyle denk geliyor. Allah'ın izniyle orucumuzu tutmaya çalışıyoruz. Allah'ım daima tutmayı nasip eder inşallah." dedi. 


 

Ailelerinden uzakta sahur yaptıklarını ifade eden evli ve 3 çocuk babası 8 yıllık maden işçisi Gökhan Cin(33) ise, "Ramazanın ilk gecesinde sahurumuzu madende yapmak denk geldi. Allahım inşallah Ramazan boyunca oruç tutmayı ve sahur yapmayı nasip eder. Madende çalışan bütün arkadaşlarımıza kolaylıklar diliyorum." diye konuştu.

DHA

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Yerin Metrelerce Altında Ilk SahurZonguldak
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