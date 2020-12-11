Zonguldak'ta boyu küçük hamsi avlayan 4 tekneye 200 bin lira ceza

ZONGULDAK - Ereğli dışından gelen ve Karadeniz açıklarında avlanan tekneler, Sahil Güvenlik ekiplerince denetlendi. Bozahane Limanı'nda yapılan denetimde limanda oluşturdukları kirlilik ve yasal mevzuata uygun olmayan hamsi avı yaptıkları tespit edilen 4 tekne sahibine 50'şer bin liradan toplam 200 bin lira para cezası kesildi. Teknelerin boyu küçük olan hamsileri TIR ve kamyonlarla şehir dışına balık yemi ve balık unu yapılması için taşıdığı, taşıma öncesinde yapılan öğütme işlemi sırasında çıkan atığın ise denize bırakıldığı tespit edildi. Vatandaşlar ise ilçeye gelen TIR ve kamyonların yol kenarında uzun kuyruklar oluşturarak trafiği tehlikeye atması nedeniyle tepki gösterdi.