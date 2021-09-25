Ziynet Sertel’in adı İzmir’de bir parka verildi

HABER: HASRET DİLEK DELİER

İzmir Bornova Belediyesi, TGF Onursal Başkanı ve CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel'in hayatını kaybeden gazeteci eşi Ziynet Sertel'in adını bir parka verdi.

Aynı zamanda gazeteci olan Ziynet Sertel'in adının verildiği parkın açılışı, İzmir Çınar Mahallesi'nde düzenlenen törenle gerçekleştirildi.

TGF Genel Başkanı Yılmaz Karaca açılışta yaptığı konuşmada; “Ziynet Sertel’in adının sonsuza kadar yaşatılacağı bu parkın açılışında emeği geçenleri kutluyor, meslektaşımız Ziynet Sertel’i rahmetle anıyoruz“ dedi.

Ziynet Sertel’in eşi TGF Onursal Başkanı ve CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel' de duygulanarak yaptığı konuşmada, “Dünyaya yeniden gelsem yine onunla yaşamak isterdim. Parkın açılışında emeği geçenlere ve katılanlara teşekkür ediyorum“ diyerek duygularını ifade etti.

Bornova belediye başkanı Mustafa İduğ'da açılışa katılanlara teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Ziynet Sertel parkının açılışı gerçekleştirildi ve fidan dikildi.

Parkın açılışına TGF Genel Sekreter Yardımcısı Levent Altun, Yönetim kurulu üyesi Kenan Çimen, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi, Manisa Gazeteciler ve Yayıncılar Derneği Başkanı İsmail Aydın, TGS İzmir Şube Başkanı Halil Ibrahim Hünel, usta gazeteci Uğur Dündar, İzmir Gazeteciler Cemiyeti eski başkanı Misket Dikmen ve kalabalık bir topluluk katıldı.

Haber - TGF üyesi, Manisa Gazeteciler ve Yayıncılar Derneği Basın ve Medya Sorumlusu Hasret Dilek Delier

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