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Yunan sahil güvenliği tekneye ateş açtı: 3 yaralı

Muğla'nın Marmaris ilçesi ile Yunanistan'ın Rodos Adası açıklarında Yunan sahil güvenlik botundan açılan ateş sonucu teknedeki 2 Türk ile 1 Suriyeli yaralandı. Yaralılar Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Marmaris'e getirilip, tedavileri için hastaneye sevk edildi.

11 Ağustos 2020 Salı 12:38
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Yunan sahil güvenliği tekneye ateş açtı: 3 yaralı

MUĞLA - Sahil Güvenlik Marmaris Grup Komutanlığı'na, saat 03.40'ta içinde 2'si Türk ve 1 Suriyeli'nin bulunduğu tekneye, ilçenin 7.2 deniz mili açığındaki Yunanistan'ın Rodos Adası açıklarında ateş açıldığı ihbarı geldi. Bölgeye 112 Acil Servis ekibi, 4 Sahil Güvenlik botu, 1 Sahil Güvenlik Dalış Timi sevk edildi. Olayda kolu kırılan Suriyeli ile 1'inin durumu ağır 2 Türk vatandaşı kurtarılıp, Marmaris'e getirildi. İlk müdahaleleri Sahil Güvenlik botunda yapılan yaralılar, burada hazır bekletilen ambulanslarla Marmaris Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Yaralılardan ayaktaki tedavisinin ardından taburcu edilen Suriye uyruklu Muhammed Abdo Kedura (21) Sahil Güvenlik tarafından gözaltına alındı.

Açılan ateş sonucu yüzünde plastik mermi ile hafif yaralandığı öğrenilen Oğuzhan Türkcan (46) ise ilk müdahalesini ardından Muğla Devlet Hastanesi Plastik Cerrahi Servisi'ne sevk edildi. Ağır yaralanan Tarhan Yaşlı ise (36) Marmaris Devlet Hastanesi'nde kaldırılarak, tedaviye alındı.

İsabet eden mermiler nedeniyle su alan teknenin ise Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yedeklenmek istenirken battığı belirtildi. Öte yandan Türk Sahil Güvenlik botları bölgeye ulaştığında, Yunan sahil güvenlik unsurlarının olay yerinde olmadığı öğrenildi. Yaralanan 3 kişinin bölgede ne amaçla bulunduğu ise henüz netlik kazanmadı. 

SAHİL GÜVENLİKTEN AÇIKLAMA

Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan olayla ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi:

''11 Ağustos 2020 tarihinde saat 03.40’ta Muğla ili Marmaris ilçesi 7,2 deniz mili açığında (yaklaşık 13 km) Rodos adası Yunanistan sularında, içerisinde 3 şahıs bulunan (2 Türk, 1 Suriye uyruklu) özel bir tekneye Yunanistan deniz unsurları tarafından ateş açıldığı bilgisinin alınması üzerine olay mahalline derhal 112 Acil Sağlık Personeli ile birlikte 4 Sahil Güvenlik Botu, 1 Sahil Güvenlik Dalış Timi sevk edilmiştir. Olay mahalline intikal edildiğinde beyan edilen Yunan deniz unsurlarının bölgede olmadığı tespit edilmiş, özel teknede bulunan 1 Türk vatandaşı hafif yaralı, 1 Suriye vatandaşının kolu kırık, 1 Türk vatandaşı ağır yaralı olarak Marmaris ‘e intikal ettirilmiş ve Marmaris Devlet Hastanesi'ne sevk edilmiştir. Ateş açılan özel tekne yedekleme esnasında su alarak batmıştır. Olayla ilgili Marmaris Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı tarafından adli tahkikat başlatılmıştır.''

DHA

Anahtar Kelimeler:
Yunan Sahil Güvenliği Tekneye Ateş Açtı3 Yaralı
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