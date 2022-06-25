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Yunan casus, MİT operasyonuyla yakalandı

25 Haziran 2022 Cumartesi 16:12
Yunan casus, MİT operasyonuyla yakalandı

ANKARA - Yunanistan Ulusal İstihbarat Teşkilatı adına Türkiye'ye yönelik casusluk faaliyetinde bulunduğu belirlenen Mohammed Amar Ampara, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) operasyonuyla yakalandı.

MİT'in yaptığı uzun soluklu araştırmalar ve elde ettiği bilgiler sonucunda, Yunanistan Ulusal İstihbarat Teşkilatı'nın, Yunan vatandaşı Mohammed Amar Ampara'yı Türkiye'ye yönelik casus olarak kullandığı ortaya çıkarıldı. Türkiye'ye seyahatlerinde iş adamı gibi davrandığı ve ticaret kisvesi altında casusluk faaliyetinde bulunduğu belirlenen Yunan Ampara, düzenlenen operasyonla yakalandı. Ampara'nın, sınırdaki Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları hakkında bilgi derleyerek Yunan istihbaratına aktardığı, Türkiye'deki Suriyeliler ve Yunanistan'a yerleşen FETÖ/PDY'ye müzahir iş adamlarıyla ilgili araştırmalar yaptığı tespit edildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Mohammed Amar AmparaMilli İstihbarat Teşkilatı
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