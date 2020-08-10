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Yüksekova'da zırhlı polis aracı kaza yaptı: 2 şehit, 1 yaralı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde zırhlı polis aracının devrilmesi sonucu 2 polis memuru şehit oldu, 1 polis yaralandı.

10 Ağustos 2020 Pazartesi 11:04
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Yüksekova'da zırhlı polis aracı kaza yaptı: 2 şehit, 1 yaralı

HAKKARİ - Kaza, saat 00.30 sıralarında İran sınırındaki Çobanpınar Meşkan Tepe Üs Bölgesi'nde meydana geldi. Üs bölgesine göreve giden Özel Harekat polislerini taşıyan zırhlı araç devrildi. Kazada, 2 polis memuru şehit olurken, 1 polis de yaralandı. Yaralı polis memuru, Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. 

Şehit polis memurları için bugün Yüksekova Selahattin Eyyubi Havalimanı'nda tören düzenleneceği belirtildi. 

MEMLEKETLERİNE UĞURLANDILAR

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde zırhlı polis aracının devrilmesi sonucu  meydana gelen kazada şehit olan polis memurları Adnan Kısar (52) ve Osman Gül (27) törenle memleketlerine uğurlandı.

Yüksekova ilçesine bağlı Çobanpınar bölgesindeki Cengiz Üs Bölgesi'nde yakıt ikmali için giden zırlı aracın kaza yapmasıyla şehit olan polis memurları Kısar ile Gül için Yüksekova Selahattin Eyyübi Havalimanı'nda tören düzenlendi. Törene, Hakkari Vali Yardımcısı Aziz Gölbaşı, 2. Ordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla, Şemdinli Kaymakamı Yakup Güven, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Muammer Alper, Hakkari Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Esendere Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, kurum amirleri, asker ve polisler katıldı.

Şehit polislerin Türk bayrağına sarılı tabutları tören alanına getirildikten sonra bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, ardından da özgeçmişleri okundu. Duaların okunmasının ardından silah arkadaşlarının omuzlarında taşınan Şehit Polis Memuru Adnan Kısar memleketi Antalya'ya, Osman Gül  ise Kahramanmaşar'a uğurlandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
2 şehit1 YaralıYüksekova
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