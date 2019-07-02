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YÜKSEK ÖĞRETİME KAYITLI ÖĞRENCİ SAYILARI BELLİ OLDU

Türkiye’de yüksek öğretim gören öğrenci sayısı belli olurken, en fazla öğrencinin lisans eğitiminde bulunduğu görüldü.

YÜKSEK ÖĞRETİME KAYITLI ÖĞRENCİ SAYILARI BELLİ OLDU

Türkiye’de yüksek öğretim gören öğrenci sayısı belli olurken, en fazla öğrencinin lisans eğitiminde bulunduğu görüldü.

02 Temmuz 2019 Salı 12:37
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YÜKSEK ÖĞRETİME KAYITLI ÖĞRENCİ SAYILARI BELLİ OLDU

İSTANBUL- Lisans ve üzeri öğrenci sayılarına yönelik yapılan araştırmayı incelendi. Ajans Press’in Yükseöğretim Kurulu (YÖK) istatistiklerinden ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, Türkiye’de 2018-2019 eğitim öğretim döneminde toplam 7 milyon 740 bin 502 öğrencinin yüksek öğretim gördüğü saptandı. Öğrencilerin 4 milyon 420 bin 699’unun lisans eğitimi aldığı kaydedilirken, 2 milyon 829 bin 430’unun önlisans, 394 bin 174’ünün yüksek lisans,96 bin 199 öğrencinin ise doktora eğitimi aldığı gözlemlendi. Eğitimin gelişimi ve sürdürülebilirliği adına her geçen gün sayıları artan mevcut üniversitelerin adedinin ise 73 vakıf olmak üzere 5’i vakıf MYO, 129’u da devlet olarak toplam 207 adet olduğu kaydedildi.

Medya araştırmasında, konuyla alakalı yazılı basına yansıyan haber adetleri de belli oldu. 2018 yılında üniversitelerle alakalı 198 bin 608 haber yansıması tespit edilirken, sadece yıl içinde 94 bin 888 habere konu olduğu görüldü. 2019 yılı içerisinde eğitim başlığında ise 500 bin’in üzerinden yazılı basın haberi tespit edilirken, eğitim sistem tartışmaları ve sınav sisteminin en çok haber konusu olan başlıklar arasında yer aldığı görüldü.

Haber: Elif Hayvalı

Önce Vatan Gazetesi

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