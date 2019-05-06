Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 20°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
92982
ALTIN
250.658
DOLAR
6.0071
STERLİN
7.9677
EURO
6.7304
Bağımsız Sinema Gençlerle Güçleniyor
Bağımsız Sinema Gençlerle Güçleniyor
Aytemiz Alanyaspor-Atiker Konyaspor maçında Josef Sural hazırlığı
Aytemiz Alanyaspor-Atiker Konyaspor maçında Josef...
'Rudolf Nureyev: Island Of His Dreams' belgeseli gösterildi
'Rudolf Nureyev: Island Of His...
VakıfBank'ın yıldızları şampiyonluğu değerlendirdi
VakıfBank'ın yıldızları şampiyonluğu değerlendirdi
Oruç, organların çalışma kapasitesini artırıyor
Oruç, organların çalışma kapasitesini artırıyor

YSK, İstanbul seçimine itirazı görüşmek için toplandı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine ilişkin AK Parti'nin yaptığı olağanüstü itirazı görüşmek üzere toplandı. Toplantıda, İstanbul ilçe seçim kurullarından gelen belgeler incelenecek, AK Parti'nin YSK Temsilcisi Recep Özel sunum yapacak.

YSK, İstanbul seçimine itirazı görüşmek için toplandı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine ilişkin AK Parti'nin yaptığı olağanüstü itirazı görüşmek üzere toplandı. Toplantıda, İstanbul ilçe seçim kurullarından gelen belgeler incelenecek, AK Parti'nin YSK Temsilcisi Recep Özel sunum yapacak.

06 Mayıs 2019 Pazartesi 16:39
7 Okunma
YSK, İstanbul seçimine itirazı görüşmek için toplandı

ANKARA - YSK, Sadi Güven başkanlığında, saat 14.30'da toplandı. Toplantıda AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine ilişkin yaptığı olağanüstü itiraz görüşülecek. Kurul, 23 Nisan'da verdiği ara kararında, İstanbul ilçe seçim kurullarından AK Parti'nin itiraz dilekçesinde yer alan iddiaların araştırılmasını istemişti. İlçe seçim kurullarından YSK'ya gelen bilgi ve belgeler toplantıda okunacak, siyasi parti temsilcileri, kurula sunulan bilgi ve belgeler hakkında değerlendirmelerde bulunacak. AK Parti'nin YSK Temsilcisi Recep Özel ise kurul üyelerine detaylı sunum ve analiz gerçekleştirecek.

BUGÜN KARAR BEKLENİYOR

YSK'nın, İstanbul seçimlerine ilişkin yapılan itiraz hakkında bugün karar vermesi bekleniyor. Kurulun AK Parti'nin talebi doğrultusunda İstanbul seçimlerini iptal etmesi halinde, aksi yönde karar alınmazsa İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri, 2 Haziran'da tekrarlanacak. AK Parti'nin itirazının reddedilmesi durumundaysa İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu görevine devam edecek.

46 BİN 447 SEÇMEN ARAŞTIRILDI

AK Parti, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin iptali ve yenilenmesi istemiyle yaptığı başvuruda 46 bin 447 seçmenin, kısıtlı olmasına rağmen oy kullandığını öne sürmüştü. Ayrıca AK Parti'nin dilekçesinde, İstanbul genelindeki 62 bin 560 sandık başkanı ve memur üyesinin 19 bin 623'ünün kamu görevlisi olmayan kişiler arasından belirlendiği kaydedilmişti. Sandık görevlilerinin arasında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kamu görevinden çıkarılan kişilerin bulunduğu da AK Parti'nin iddiaları arasında yer aldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
YSKİstanbul Seçimiİtiraz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AK Parti'li Özel: İstanbul seçimleri yenileniyor
AK Parti'li Özel: İstanbul seçimleri yenileniyor
Şehit Sözleşmeli Onbaşı Mehmet Erdoğan, Adana'da toprağa verildi
Şehit Sözleşmeli Onbaşı Mehmet Erdoğan, Adana'da toprağa verildi
Şehit Yüzbaşı Özdemir, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı
Şehit Yüzbaşı Özdemir, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı
Ayder Yaylası'nda kentsel dönüşüm başlıyor
Ayder Yaylası'nda kentsel dönüşüm başlıyor
Suriye sınırına komando ve askeri araç sevkiyatı
Suriye sınırına komando ve askeri araç sevkiyatı
Amanoslar'da, PKK'ya ait toprağa gömülü mühimmat bulundu
Amanoslar'da, PKK'ya ait toprağa gömülü mühimmat bulundu
ÖSO eli tetikte, operasyon başlamasını bekliyor
ÖSO eli tetikte, operasyon başlamasını bekliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e kınama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e kınama
Hakkari'de 3 asker şehit oldu
Hakkari'de 3 asker şehit oldu

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans