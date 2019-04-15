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YSK, CHP'nin Maltepe itirazını görüşecek

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Maltepe 1'inci ve 2'nci ilçe seçim kurullarının, bugüne kadar terminallerde yapılan tüm oy sayımlarının iptali yönündeki kararına CHP'nin yaptığı itirazı bugün görüşecek.

YSK, CHP'nin Maltepe itirazını görüşecek

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Maltepe 1'inci ve 2'nci ilçe seçim kurullarının, bugüne kadar terminallerde yapılan tüm oy sayımlarının iptali yönündeki kararına CHP'nin yaptığı itirazı bugün görüşecek.

15 Nisan 2019 Pazartesi 15:33
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YSK, CHP'nin Maltepe itirazını görüşecek

ANKARA - CHP, Maltepe 1. ve 2. ilçe seçim kurulları tarafından, terminallerde bugüne kadar yapılan tüm sayımların oy çokluğuyla iptal edilmesi kararına itiraz etti. Karar üzerine Maltepe'de oy sayımı yeniden başlarken, CHP'nin itiraz dilekçesi, Maltepe İlçe Seçimi Kurulu aracılığıyla YSK Başkanlığına gönderildi. Dilekçede, ilçe seçim kurullarının, yeniden sayım yapılan terminallerdeki sayımları iptal etmesi, terminallerin kapatılması ve yenisinin kurulmaması kararının hukuken yanlış olduğu belirtildi. YSK, CHP'nin başvurusunu öğleden sonra görüşecek. YSK'nın itiraza ilişkin karar alması bekleniyor.

DHA

Son Güncelleme: 15.04.2019 15:42
Anahtar Kelimeler:
İtirazMaltepeCHPYSK
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